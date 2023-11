Proiectul de hotărâre pentru demiterea lui Alexandru Proteasa a fost inițiat de consilierii PSD

Procedurile în vederea demiterii vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa, au fost demarate de consilierii județeni din partea PSD. Aceștia au strâns 12 semnături pentru două proiecte de hotărâre, unul pentru demiterea celui menționat, și una pentru constituirea unei comisii pentru cercetarea modului în care au decurs lucrările la Centrul de Legume și Fructe de la Tomnatic.

”Am depus proiectul de hotărâre pentru eliberarea din funcție a vicepreședintelui Alexandru Proteasa, cu susținerea a unei treimi din consilierii județeni. Odată cu proiectul de demitere, am cerut și formarea unei comisii care să analizeze obiectiv întreaga activitate de la centrul de la Tomnatic, formată din reprezentanți ai tuturor grupurilor politice din CJ, să știm și noi ce s-a întâmplat acolo și să verificăm documentele. Tot astăzi, am solicitat un plen extraordinar în perioada imediat următoare, în care consilierii județeni să își exprime voturile și să reprezinte interesele timișenilor care i-au trimis în acest for, în Consiliul Județean Timiș. Considerăm că vicepreședintele CJ Timiș ar trebui să facă un pas în spate, cel puțin până la lămurirea situației pe care a creat-o și care pune în umbră instituția. Nu are logică să rămână în funcție și să influențeze aparatul de specialitate, am văzut în ce situații i-a pus pe toți la ultimul plen ordinar. S-a folosit de angajați ai CJ Timiș care să monteze și să ruleze tot felul de înregistrări care nu au niciun fel de legătură cu instituția și să explice demersuri pe care dumnealor ar fi trebuit să o facă”, a anunțat Alexandru Iovescu, liderul consilierilor județeni PSD.

Conform CJT, obiectivele comisiei de analiză care se dorește a fi înființată vizează obținerea de informații aflate deja la dispoziția fiecărui consilier al județului Timiș. Pentru a facilita parcurgerea informațiilor la care a existat întotdeauna acces, toți consilierii județeni vor primi pe tabletă, înainte de plenul extraordinar, o informare completă din partea responsabililor de proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș. Documentele sunt disponibile a fi verificate de oricare consilier județean, iar la cerere, poate fi asigurată asistență tehnică din parte angajaților de specialitate ai Consiliului Județean Timiș.

“Circul mediatic este continuat de către colegii de la PSD, deși pentru Centrul de Legume și Fructe procedura de licitație s-a derulat în mandatul PSD, contractul fiind semnat de președintele CJ Timiș PSD de atunci, Călin Dobra. Pentru ca scenariul absurdului să fie complet, dirigintele de șantier este chiar socrul domnului Simonis, cel care m-a șantajat și amenințat cu bătaia, atât pe mine cât și pe președintele CJ Timiș. Îmi pare rău că se pune o asemenea presiune pe consilierii județeni, că sunt făcuți părtași la această mizerie fabricată de deputatul Alfred Simonis. Consilierii județeni care astăzi au semnat cele două proiecte nu au răspuns invitației de a participa la o întâlnire de clarificare pe care am propus-o, întâlnire în cadrul căreia și ar fi primit toate documentele și toate explicațiile solicitate” a declarat Alexandru Proteasa, vicepreședinte al CJ Timiș.

Comentarii

comentarii