Rareș Bogdan și Alin Nica l-au prezentat alegătorilor pe Dan Vârtosu, candidatul PNL la Primăria Giroc

În curtea Casei de Cultură din comuna Giroc, Dan Vârtosul, medic veterinar, candidat la funcția de primar al localității din partea PNL, a organizat o întâlnire cu alegătorii din comună.

Cu acest prilej, au fost invitați și trei liberali de frunte ai PNL: candidatul la președinția Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al partidului, și Alina Gorghiu, parlamentar de Timiș.

La eveniment a fost invitat și prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul UVT și parlamentar.





”A fost o întrunire politică. Am vrut să ne prezentăm și să ne expunem ideile privind dezvoltarea comunei Giroc. Cu acești minunați oameni în frunte, mânați de curaj, determinare și înțelepciune mergem pe drumul către succes, dar nu oricum, ci împreună spre noua generație! Sprijinul, încrederea, ajutorul și determinarea devin resurse necesare în preajma oamenilor potriviți!

Plini de entuziasm și optimism continuăm cursa pentru schimbarea în bine de care Girocul și Chișoda au nevoie! Împreună cu cetățenii și cu echipa mea, noi suntem o mare familie, o familie care merită condiții optime pentru o dezvoltare armonioasă, o familie care trebuie respectată!

Oamenii din comuna noastră își vor expune dorințele pentru fericirea și bunăstarea căminului lor printr-un vot, în ziua de 27 septembrie. Vă invit, dragi cetățeni ai Girocului și Chișodei, ca în acea zi să alegeți cu toată încrederea omul pe care-l considerați potrivit pentru a dezvolta comuna noastră pe toate planurile, pentru a-i trata cu respect pe toți cetățenii și a le asculta cu răbdare doleanțele.

Mă bazez pe deschiderea dumneavoastră spre noua generație și pe încrederea pe care o aveți în omul Dan Vîrtosu și echipa sa. Pentru că doar împreună putem merge spre noua generație!

Noi, echipa liberală, avem curajul de a lupta pentru libertatea de dezvoltare a comunei noastre! Ne dorim mai bine pentru comunitatea în care trăim și muncim pentru asta! Pentru că doar împreună reușim să mergem spre schimbare începând cu 27 septembrie! Împreună spre noua generație!”, a fost mesajul medicului Dan Vîrtosu.

De asemenea, Alin Nica, a declarat următoarele, despre Dan Vîrtosu:

”Un om care are grijă de animale, așa cum are domnul Vîrtosu, fiind medic veterinar, este un om bun și este clar el iubește și oamenii. Dan are un mandat de consilier local, așadar are experiență, în administrație, nu va fi un primar neexperimentat.

PNL, prin Dan Vîrtosu, va câștiga primăria din Giroc. Medicul Vîrtosu vrea să facă lucruri bune pentru Giroc și să îl ducă la un alt nivel mult mai apropiat de oameni. PNL nu face compromisuri în Giroc. Dorim ca Girocul să fie parte a valului de transformare liberală a administrației care face bine pentru oameni”.

Rareș Bogdan a adăugat:

”Aveți la Giroc un om, Dan Vârtosu, medic veterinar, care pentru mine este o surpriză foarte plăcută, fiindcă și eu sunt un mare iubitor de animale, așa cum este și Dan.

El va reconstrui soarta acestei comune într-un parteneriat cu Alin care va câștiga Consiliul Județean Timiș. Un om care iubește animalele înseamnă că e un om bun la suflet, curat, un om cu gânduri frumoase, altfel nu ar fi ales această meserie de medic veterinar, pentru a se îngriji de animale. Dan va câștiga Primăria Giroc în 27 septembrie”, a spus și Rareș Bogdan.

Dintre obiectivele lui Dan Vârtosu, pe care la va pune în practică după ce va câștiga primăria, amintim: digitalizare și educație, infrastructură și mobilitate urbană, plan urbanistic general, atragerea de fonduri europene, transparență în administrație, construirea unui adăpost pentru animale și dezvoltarea zonei verzi.

Comentarii

comentarii