Rată de absorbție de peste 100% a banilor europeni, în Regiunea Vest, prin Regio-POR

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest s-a întrunit astăzi, la Timișoara, în prima ședință complet digitalizată, fără materiale pe hârtie. Membrii CDR Vest au primit toate materialele aferente ședinței pe suport electronic, pe tabletă.

În cadrul ședinței a fost analizat stadiul implementării celor mai importante programe de dezvoltare regională cu finanțare europeană – Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 și Programul Regional Vest 2021-2027, programe gestionate de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest în calitate de Organism Intermediar, respectiv Autoritate de Management.

O veste bună, analizând situația plăților realizate în cadrul Regio-POR 2014-2020 la data de 01.10.2023, Regiunea Vest are peste 100% grad de absorbție a banilor europeni pe acest program. Regiunea Vest a depășit suma pe care a avut-o alocată prin POR 2014-2020, de 643,65 milioane euro (alocare din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la Bugetul de Stat). Până în prezent au fost realizate plăți în valoare de 663,57 milioane euro în cadrul programului, ceea ce se înseamnă o rată de absorbție de 103% la nivelul Regiunii Vest.

„Dacă ne uităm la faptul că Regiunea Vest a ajuns în 10 ani de la 52% la 75% din media Uniunii Europene în ceea ce privește PIB/capita la paritatea puterii de cumpărare, cu o accelerare în ultimii trei ani, asta arată faptul că obiectivele de dezvoltare pe care ni le-am stabilit la nivel regional au fost atinse cu succes. Am dat startul unei toamne fierbinți pentru beneficiarii care doresc să obțină finanțări prin Programul Regional Vest, dar și prin celelalte programe ce vor fi gestionale de ADR Vest în perioada 2021-2027. Avem un Program Regional ambițios, prin care ne dorim ca la orizontul anilor 2030 să devenim una dintre cele mai competitive și dezvoltate regiuni nu doar din România, ci și din Europa”, a declarat președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, Alin-Adrian NICA.

„Ne bucurăm că am investit acești bani în dezvoltarea regiunii și am depășit alocarea regională. Sunt investiții care s-au transpus în spitale modernizate sau extinse, în școli, unități de învățământ noi sau reabilitate, în funcție de nevoi, în tramvaie noi și alte mijloace de transport nepoluante, în spații publice reabilitate și noi parcuri și locuri de joacă pentru copii, în blocuri de locuințe eficientizate energetic, în obiective majore de patrimoniu restaurate și puse în valoare, în firme care au devenit mai competitive pe piața actuală… Discutăm de un număr total de 883 de contracte în cadrul Regio-POR. Acum avem alte provocări în față, noile programe, avem sume mult mai consistente la dispoziție și ceea ce am transmis membrilor CDR Vest și vreau să le transmit tuturor celor eligibili la finanțare să se mobilizeze și să aibă încredere în capacitatea noastră de a răspunde nevoilor lor”, a adăugat directorul general al ADR Vest, Sorin MAXIM.

În continuarea acestor investiții, Regiunea Vest are la dispoziție 1,18 miliarde euro prin Programul Regional Vest 2021-2027.

De asemenea, suplimentar, Regiunea Vest va dispune, conform estimărilor noastre, de minimum 10% din alocările prevăzute prin Programul Sănătate, adică aproximativ 300 de milioane de euro, iar județul Hunedoara va beneficia de investiții în valoare de 526 de milioane de euro prin Programul Tranziție Justă.

De altfel, în ședința de astăzi, membrii CDR Vest au fost informați oficial cu privire la noile programe gestionate de ADR Vest în calitate de Organism Intermediar: Programul Operațional Sănătate, prioritățile de investiții 1, 2, 3, 4 și 7 (componentele cofinanțate din FEDR) și Programul Tranziție Justă, Prioritatea 2 a PTJ – Județul Hunedoara.

În cadrul PR Vest au fost lansate 18 apeluri de proiecte, în valoare de peste 458 de milioane de euro, prin ghidurile de finanțare aprobate și publicate până acum. Acestea vizează următoarele componente:

Drumuri județene – perioadă depunere proiecte: 01.08.2023-01.04.2024;

– perioadă depunere proiecte: 01.08.2023-01.04.2024; Mobilitate urbană sustenabilă – perioadă depunere proiecte: 05.08.2023-05.04.2024;

– perioadă depunere proiecte: 05.08.2023-05.04.2024; Eficiență energetică în clădiri publice – perioadă depunere proiecte: 18.10.2023-18.07.2024;

– perioadă depunere proiecte: 18.10.2023-18.07.2024; Infrastructură verde – perioadă depunere proiecte: 18.10.2023-18.07.2024;

– perioadă depunere proiecte: 18.10.2023-18.07.2024; Universități – perioadă depunere proiecte: 03.11.2023-03.08.2024;

– perioadă depunere proiecte: 03.11.2023-03.08.2024; Sprijin pentru microîntreprinderi (producție) – perioadă depunere proiecte: 01.11.2023-01.12.2023;

– perioadă depunere proiecte: 01.11.2023-01.12.2023; Sprijin pentru microîntreprinderi (servicii) – perioadă depunere proiecte: 01.11.2023-01.12.2023.

Până la finalul anului se estimează că vor fi lansate un total de 31 de apeluri de proiecte, în valoare de peste 686 milioane euro, adică 58% din alocarea PR Vest.

