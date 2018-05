Scriitoarea și artista plastică Alina Gherasim se va întâlni cu cititorii din Două Bufnițe Timișoara

Marți, 22 mai, la ora 18.30, scriitoarea și artista plastică Alina Gherasim se va întâlni cu cititorii din Timișoara, alături de Simona Constantinovici și Robert Șerban, la Librăria La Două Bufnițe din Piața Unirii.

“În peisajul literaturii de la noi, Alina Gherasim este o prozatoare atipică, surprinzătoare, care îmbină, pe spații narative mici, fragilitatea cu forța, stilul exuberant cu cel sobru, atins la răstimpuri, de undele umorului bine temperat. Face parte din paradigma artiștilor plastici postmoderni, care simt acut nevoia să se exprime și-n scris.

Prin Colonia de cormorani, un volum de povestiri incitant, format din 21 de piese, demonstrează încă o dată, că nu va renunța defel la această pasiune. Sub spectrul unor evenimente care bulversează lumea contemporană, sub clopotul terorii instituite de șirul atentatelor care au avut loc în aeroportul din Istanbul, din gara de la Madrid ori într-un restaurant parizian, se desfășoară povestirea prima, care dă titlul întregului volum, Colonia de cormorani. Personajele sunt prinse în turbionul unei realități care calcă apăsat pe logica destinelor.

Cu ochiul vigilent al artistului, obișnuit a surprinde filigranatele detalii ale realității, cu accentuată poftă de a povesti ce vede și aude, asemenea unui corespondent de război, Alina Gherasim reînnoadă, cu alte unități de măsură, de această dată, traiectul povestirilor cuprinse, acum un an, în primul său volum de povestiri, Femeia-valiză”, explică prof. univ. dr. Simona Constantinovici despre Colonia de cormorani.

Alina Gherasim (n. 1973, București) este artist vizual cu specializările pictură și grafică. În 1998 a absolvit cursurile Universității Naționale de Arte București, secția scenografie la clasa profesorilor Ion Popescu-Udriște și Niculae Ularu. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, secția pictură. Artista are o activitate expozițională impresionantă cu participări în cadrul expozițiilor organizate atât în țară cât și peste hotare. Lucrări semnate de Alina Gherasim se găsesc în colecții private din România, Elveția, Germania, Anglia, Grecia, SUA.

