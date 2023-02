Șoferul din Vâlcea care a încercat să-l mituiască pe polițistul Valer Kovacs cu 500 de euro, condamnat la 2 ani de închisoare și 70 de zile de muncă în folosul comunității

Unul dintre soferii care a incercat sa-l mituiasca pe incoruptibilul politist Valer Kovacs, dupa ce a fost prins incalcand legislatia rutiera pe Autostrada A1, si-a aflat pedeapsa finala.

Dupa ce Tribunalul Arad a hotarat, in sedinta publica din 13.07.2022, condamnarea lui Popa Ionut Alexandru, din judetul Valcea, la 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare si efectuarea de 70 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii, pentru dare de mita, instanta de apel este posibil sa fi rejudecat dosarul si sa-i fi marit pedeapsa la 2 ani de inchisoare. Si confiscarea sumei de 500 de euro pe care a intentionat sa o ofere ca spaga.

In conditiile in care acest dosar nu este vizibil pe pagina Curtii de Apel Timisoara, dam credit mesajul postat pe retele de socializare de soferul care a incercat sa-l corupa pe Valer Kovacs.

“Pt 143 viteza pe autostrada, dosar penal pentru dare de mita, 2 ani cu suspendare, 2900 amenda, 2 luni permis suspendat, 70 de zile in folosul comunitatii”, se plange Popa Ionut Alexandru.

Aflat cu “radarul” vigilentei si pe TikTok, politistul de la Brigada Autostrazi nu a ezitat sa-l consoleze in stilul sau: “daca politistul este prins cu 50 lei primeste inchisoare cu executare pentru spaga!”.

In noiembrie 2021, politistul Valer Kovacs a facut public, prin intermediul Impact Press, ca a sesizat DGA, Serviciul Judetean Anticoruptie Arad, ca un sofer a incercat sa-l mituiasca, dupa ce a fost prins, la intersectia a doua autostrazi din apropierea Aradului, cu o viteza de aproape 150 km/h.

„Unul dintre cei doi conducatori auto a fost prins de radar, pe autostrada A1, circuland cu peste 150 kilometri pe ora. Chiar in zona intersectiei cu autostrada A11. Zambea cand i-am cerut actele. A devenit agitat cand i-am spus ca este sanctionat cu amenda si va avea permisul suspendat 90 de zile. Mi-a oferit 500 de euro pentru a se salva. Totul a fost inregistrat cu body-cam, camera video portabila. Am sesizat DGA-ul, au preluat raportul si inregistrarea si mi-au recomandat sa nu fac declaratii publice pe aceasta tema. Ma gandesc ca ancheta este in lucru, dar nu inteleg de ce-i atat de secreta”, spunea Valer Kovacs, la vremea respectiva.

