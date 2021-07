Sorin Munteanu – primarul din Buziaș – mesaj dramatic de unitate către membrii PNL Timiș

Sorin Munteanu, primarul liberal al orașului Buziaș, a transmis liberalilor din Timiș printr-o scrisoare deschisă un mesaj dramatic de unitate, fiindcă membrii PNL Timiș trebuie să fie obligatoriu împreună, nu destabilizați în tabere diferite. De ce?

Prezentăm întreaga scrisoare deschisă adresată liberalilor din Timiș:

”Vă scriu aceste rânduri, cu inima strânsă. Nu sunt sigur dacă mesajul meu va fi înțeles așa cum îl simt eu, sau va nimeri ca nuca-n perete… o fac însă din dorința de a păstra acest ÎMPREUNĂ pe care-l avem acum si din respect pentru cele învățate de la cei mai experimentaţi decât mine!

Am trecut ÎMPREUNĂ prin momente grele si asta ne-a făcut să descoperim că legătura dintre noi este mai tare decât pandemia, este mai tare decât oboseala sau stresul. Am pus fiecare cum am putut energia noastră, la menținerea acestui ÎMPREUNĂ! Acum, după ce am trecut, vin niște alegeri, care ne-au destabilizat. În loc să pregătim zi de sărbătoare si bucurie, campania ce se desfășoară, umbrește frunțile multor colegi, spre dezamăgirea tuturor!

E ceasul al 12-lea şi e vremea să pornim IMPREUNĂ, să ne adunăm din nou și să ne bucurăm de asta! …dar, tocmai acum a apărut între noi, ideea că unii colegi sunt persona non grata şi ca atare trebuie să fie evitaţi! Oare, sunt colegi printre noi care au greşit atât de tare încât vrem să-i alungăm? Dar, dacă nu au greșit și noi vedem lucrurile așa doar datorită lipsei de informaţii… sau unor informaţii trunchiate, părtinitoare?

Eu nu pot să răspund la aceste întrebări, dar le pot ridica pentru ca fiecare dintre noi, sa-și poată răspunde singur! Vă mărturisesc, nu este plăcut deloc!…Vezi de odată, cum în jurul tău, colegi la care ții, printr-o crevasă, care nu știi de unde a apărut, se regăsesc pe celălalt țărm! Vedem tabere cu echipa câștigătoare si echipa #gistă?!… nu văd echipa ÎMPREUNĂ!

Şi, cel mai important, am uitat că adversarii noştri adevăraţi nu sunt în interiorul partidului, ci în afara lui. Iar acum îşi freacă mâinile de bucurie, pentru tot ce se întâmplă la noi.

Haideţi să nu le dăm satisfacţii şi mai mari!

Haideți să păstrăm pure principiile, care ne-au consacrat ca liberali! Haideți, să trăim ÎMPREUNĂ “Prin Noi Înșine”!

Haideți sa fim echipa ÎMPREUNĂ! Sorin Munteanu, vremelnic primar, al orașului Buziaș”, se arată în scrisoarea deschisă a edilului din Buziaș Timiș.

