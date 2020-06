Spitalele COVID din Timiș, mai puțin Spitalul Municipal Timișoara, au prezentat planurile de măsuri pentru preluarea pacienților non-COVID

Prefectura Județului Timiș a anunțat, ieri, că spitalele dedicate tratării pacienților infectați cu SARS-CoV-2 din Timiș au întocmit planurile de măsuri pentru preluarea și cazurilor non-COVID. Până ieri, toate aceste spitale, mai puțin Spitalul Clinic Municipal, au prezentat prefectului Liliana Oneț acest plan. Spitalul Municipal ar urma să o facă astăzi.

Conform ordinelor date săptămâna trecută de Instituția Prefectului, spitalele COVID aveau un termen de 10 zile pentru a reluat activitatea și pentru cazurile clinice non- COVID, după ce asigurau existența unor circuite complet separate pentru bolnavii de coronavius și pentru cei ceilalți. „În acest sens, fiecare unitate sanitară trebuia să întocmească un Plan de măsuri care să cuprindă inclusiv reorganizarea circuitelor, plan care trebuie supus avizării DSP Timiș”, au transmis reprezentanții Prefecturii.

Dacă Spitalul Municipal a transmis că va preda planul de măsuri astăzi, 11 iunie, Spitalul CFR mai are nevoie și de avizul Ministerului Transporturilor pentru a putea fi redeschis și pentru pacienți non- COVID. „Totodată, s-a prezentat faptul că Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu din Timișoara are documentația depusă la ministerul de resort pentru avizarea organigramei și a structurii de paturi pentru Secția Externă de Infecțioase de pe Stadionul CFR”, au mai arătat reprezentanții Prefecturii.

“Trebuie să începem să revenim la normal, să preluăm urgențele și să internăm pacienții non- COVID”, a afirmat Liliana Oneț, cerând conducerii Direcției de Sănătate Publică să organizeze întâlniri periodice cu managerii spitalelor, iar unităților medicale să comunice mai bine cu pacienții.

