Strategia lui Nicolae Robu pentru alegeri

Nicolae Robu a anunțat cum va fi susținut în viitoarea campanie electorală pentru câștigarea unui nou mandat de primar al Timișoarei. El spune că echipa de susținere e deja formată. S-au adunat 100 de PNL-iști cu carnet de partid care au anunțat că vor susține campania, dar și două grupuri de fani virtuali, care fac postări pe Facebook cu idolul lor politic.

În fruntea campaniei se va afla Dan Diaconu, fostul viceprimar al lui Robu.

E ”o luptă foarte grea”, dar sondajele sunt acum de partea sa, mai spune liberalul.

„Am echipa de campanie făcută, am lansat un apel în PNL, totul e pe bază de autopropuneri. După ce am fost prezentat oficial drept candidat din partea PNL, am lansat pe grupurile PNL un apel. cine dorește să se înscrie în echipa de campanie și sunt circa 100 de persoane și mai sunt două grupuri apartinice care în tot acest interval de timp, din 2020 până acum, mi-au fost alături. Cu un grup m-am întâlnit de trei ori față în față, cu un altul o singură dată, dar oamenii au arătat un atașament extraordinar și ați putut remarca, nu sunt ipocrit, faptul că lucrează și pe Facebook. Se vede imediat că e un grup de persoane care au fost foarte active în toată această perioadă. Primul grup a fost constituit la inițiativa mea. Cum? Am identificat că o persoană ține la mine. În permanență postează comentarii, dă share, i-am trimis un mesaj privat. După o vreme i-am spus, vezi și tu. Am scos o listă de 60 de persoane care se ofereau să fie alături de mine. Din lista asta, verifică cine sunt cei mai activi și alege să fiți zece. A fost constituit cu șapte cei mai activi. Nu am extins-o că nu am vrut să fie foarte mare. Celălalt grup s-a autoconstituit, m-am trezit că primesc un mesaj în care mi s-a spus că vrem să fim foarte activi”, a declarat marți, Nicolae Robu.

