Succes pentru parcul industrial al CJ Timiș. O nouă parcelă a fost închiriată une firme de software

În acest moment, cadrul Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara (PITT) al Consiliului Județean mai există o singură parcelă disponibilă, după ce a fost concesionată una în urma unei licitații publice. Câștigătoare este o societate al cărei obiect de activitate este realizarea de software-uri la comandă.

Compania își desfășoară deja activitatea în parcul industrial, extinzându-și astfel operațiunile, fiind parte a unui grup ce activează în aproape 20 de țări, pe patru continente.

Suprafața parcelei concesionate se ridică la 3931 mp, iar valoarea redevenței este de 4 euro/mp/an + TVA, aproape 16 mii de euro/an, bani ce intră în bugetul județului, alături de alte taxe și impozite.

În cadrul PITT, situat la ieșirea din Timișoara spre Cenad, a mai rămas disponibilă spre concesionare o singură parcelă, în suprafață de 1437 mp, licitația pentru atribuirea acesteia urmând a fi organizată în luna octombrie.

„Extinderea activităților economice în cadrul Parcului arată că economia Timișului crește chiar și în context pandemic, județul nostru fiind în continuare atractiv din punct de vedere investițional. În plus, am simplificat documentația de atribuire, în care sunt prevăzute condițiile participării la licitație, reducând numărul de documente de calificare solicitate. De asemenea, am început să creăm noi facilități în cadrul Parcului, precum o parcare auto. Vom continua să sprijinim economia locală atât prin investiții publice, cât și crearea unei infrastructuri pe măsura așteptărilor agenților economici”, a declarat Alexandru Preoteasa, vicepreședinte al CJ Timiș.

Parcul industrial al Consiliului Județean găzduiește 20 de companii românești și străine, cu capital german, irlandez și italian

