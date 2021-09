Sute de pelerini, ierarhi, preoți și soldați au fost în pelerinaj la crucea-monument de pe Muntele Mic, în Caraș Severin

La sărbătoarea „Înălțării Sfintei Cruci” 2021, s-a desfășurat tradiționalul pelerinaj în Episcopia Caransebeșului la Crucea-monument de pe Muntele Mic, marți 14 septembrie.

Trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au luat parte la această manifestare alături de preoți, autorități centrale, județene și locale, militari și foarte mulți pelerini din întreaga eparhie și nu numai.

Un sobor de preoți, Garda de onoare a Brigăzii 8 Cercetare Supraveghere „Decebal” și credincioșii prezenți i-au întâmpinat pe ierarhi la intrarea în stațiune, după care cu toții au pornit în procesiune până la Crucea-monument.

Aici, într-un foișor special amenajat, preasfințitul părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, împreună cu preasfințitul părinte Siluan, Episcopul român ortodox al Ungariei și preasfințitul părinte Emilian Crișanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, alături de un sobor de preoți și diaconi au săvârșit Sfânta Liturghie. Cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul părinte episcop Emilian Crișanul, care a explicat motivul principal al acestui pelerinaj.

„Am urcat împreună în acest pelerinaj pentru a fi în jurul Sfintei Cruci și a cinsti pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care din dragoste desăvârșită față de oameni a acceptat să moară pe Cruce și să învieze a treia zi. Am înălțat astăzi rugăciuni ca să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru darul vieții, ne-am rugat și pentru eroii neamului românesc care s-au jertfit pentru apărarea țării și a credinței, dar ne-am rugat și ca Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne ajute în viața aceasta pământească spre a o dobândi pe cea cerească”.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru eroii bănățeni căzuți în luptă pentru Marea Unire, dar și pentru ctitorii crucii-monument.

În continuare au fost depuse coroane din partea oficialităților prezente și a avut loc ceremonialul militar, oferit de către Brigada 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” din Timișoara.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu și în acest an am urcat cu bucurie duhovnicească pe această înălțime sfântă a Banatului și ne-am închinat în fața acestei cruci-monument ridicată de înaintașii noștri în cinstea eroilor bănățeni care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea noastră. Așadar, împreună cu acest popor binecredincios am urcat pentru a 16-a oară aici ca să ne plecăm genunchii și să ne închinăm cu emoție sfântă și cu evlavie în fața crucii lui Hristos, aducându-ne aminte de sfintele pătimiri, drumul crucii, răstignire, moartea pe Crucea Golgotei și de tot ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu pentru noi și pentru a noastră mântuire”, a subliniat preasfințitul părinte Lucian.

La această sărbătoare au venit foarte mulți copii și tineri de la centrele de tineret ale Episcopiei Caransebeșului și ATOR Banatul de Munte.

Pelerinajul de pe Muntele Mic la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a ajuns în acest an la cea de-a 16-a ediție. Din 2006, ierarhi, preoți, Armata Țării și numeroși pelerini vin în această stațiune să participe la pelerinaj pentru a se închina sfintei cruci și a se ruga Mântuitorului să-i ocrotească de toate relele, dar și să cinstească memoria eroilor bănățeni, în amintirea cărora este înălțată crucea de pe munte.

Și în acest an sute de credincioși s-au rugat la aproximativ 1800 de metri lângă crucea-monument, o cruce metalică de mari dimensiuni, recunoscută ca fiind una dintre cele mai reprezentative monumente din Banat. La final toți pelerinii au primit și pachete cu o mică gustare din partea organizatorilor.

Stațiunea „Muntele Mic” a luat ființă în anul 1935, iar în iulie 1936 a fost inaugurat monumentul eroilor bănățeni din lupta pentru reîntregire, sau Crucea de pe Muntele Mic, o cruce de lemn mai mică. În anul 2003-2004 a fost ridicată actuala cruce metalică.

