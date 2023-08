Tabăra din inima satului, în Banatul de Munte, cu 150 de copii, cu vârste între 6- 18 ani

Aproximativ 150 de copii cu vârste între 6 și 18 ani au participat la taberele desfășurate în perioada 1-7 august, în cadrul programului „Împreună pentru copiii noștri”, în Banatul de Munte, în județul Caraș Severin, comunele: Topleț, Teregova și Șopotu Nou.

Este vorba de taberele în comunitate, cunoscute sub denumirea generică TDIS (Tabăra din Inima Satului), care au avut loc după următorul program: TDIS Topleț: 1-5 august, TDIS Teregova: 2-6 august și TDIS Șopotu Nou: 3-7 august.

Programul TDIS a fost reluat odată cu tabăra desfășurată la Topleț, pe Valea Cernei, acolo unde 47 de copii din localitate au avut ocazia să participe la câte două ateliere de Comunicare și Lucru în echipă, Dezvoltare personală, Educație pentru viață și Creații artistice, precum și un atelier duhovnicesc.

Primele două seri tematice au avut tematici inedite – “Țările” și “Seara folclorică” – de care copiii au fost extrem de încântați și unde au fost provocați să îndeplinească diferite sarcini pentru a strânge puncte echipei.

A treia zi a fost marcată de croaziera pe Dunăre, în cadrul căreia copiii au putut observa toate atracțiile turistice din Cazanele Dunării – Chipul lui Decebal, Tabula Traiana, Peștera Ponicova și Mănăstirea Sf. Ana. Chiar dacă a doua jumătate de zi s-a petrecut în croazieră, activitățile educative și de divertisment cu copiii nu s-au oprit.

Aceștia au avut parte de muzică, dans, mâncare, poze, iar seara a fost încununată de rugăciunile de seară săvârșite de părintele inspector Mihai Ciucur, părintele protopop de Băile Herculane, Iosif Frenț și părintele paroh al comunei Topleț, Dragoș Rădoi.

Răspunsurile la strană au fost oferite de copiii participanți, împreună cu voluntarii taberei. A patra zi a fost marcată de vestitul foc de tabără, în jurul căruia s-a dansat, s-a cântat, iar copiii și-au prezentat emblemele grupei din care fac parte, realizate în cadrul atelierului artistic.

Seara s-a sfârșit într-o atmosferă nostalgică, plină de emoție, care anunța încet sfârșitul taberei.

Ultima zi de tabără, sâmbătă 5 august, a început cu Sfânta Liturghie, în cadrul căreia mulți dintre copiii participanți s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Ziua a continuat cu activitățile de încheiere și rămas bun, care au adus pe chipurile tuturor lacrimi de fericire și de recunoștință.

La festivitatea de încheiere copiii au primit darurile pregătite pentru ei de către organizatori și au avut ocazia de a-și lua rămas bun de la echipa de voluntari.

”Este mereu o bucurie să organizăm Tabăra din Inima Satului într-o comunitate nouă în program. Am găsit la Topleț, pe lângă cei aproape 50 de participanți minunați, o comunitate frumoasă, primitoare, darnică și dornică de a oferi cele mai bune oportunități de dezvoltare copiilor.

Ne-a bucurat fiecare moment pe care l-am împărtășit cu participanții, dar în mod special fiecare moment pe care l-am împărtășit cu întreaga comunitate – rugăciunile de dimineață și de seară, Dumnezeiasca Liturghie, precum și serile tematice.

Cred cu tărie că lucrarea căreia i-am pus început bun prin această tabără va continua și că toți copiii și tinerii din Topleț, precum și întreaga comunitate, se vor regăsi tot mai des în astfel de contexte frumoase, în tinda Bisericii.

Mulțumim tuturor celor care au pus umărul ca și aceasta comunitate de seamă a Banatului de Munte să poată beneficia de programul nostru de tabere!”, a mărturisit George Lăpădat, coordonatorul acestei tabere.

Și tabăra de la Teregova, ajunsă deja la cea de-a patra ediție, s-a desfășurat, în linii mari, după aceleași coordonate, specificul atelierelor fiind adaptat vârstei și nivelului de implicare al celor aproximativ 50 de copii participanți.

Pentru al doilea an consecutiv, în tabăra de la Teregova, organizată cu multă dăruire de către cadrele didactice ale Liceului Tehnologic ”Sfântul Dimitrie” din localitate și cu sprijinul Primăriei Teregova, au luat parte copii din satul Rusca Teregova, fiind astfel implicate ambele parohii de la nivelul comunei.

Tabăra de la Teregova s-a evidențiat printr-o implicare foarte bună a comunității, atât a dascălilor, a preoților, cât și a părinților copiilor și a altor locuitori ai comunei, care s-au bucurat alături de copii atât prin participarea la serile tematice, cât și la sfintele slujbe.

Din rândul serilor tematice s-a evidențiat și în acest an seara dedicată tradițiilor folclorice specifice zonei, Teregova fiind recunoscută ca o localitate care păstrează și transmite în chip deosebit zestrea culturală a înaintașilor.

Alte momente importante din cadrul taberei au fost: participarea copiilor și a voluntarilor la Sfânta Liturghie din ziua de duminică, 6 august, în cadrul căreia voluntarii au dat răspunsurile la strană, festivitatea de deschidere (2 august) și cea de încheiere (6 august) – care a reunit toți cei trei preoți ai comunei, alături de delegatul Centrului Eparhial, precum și atelierul dedicat părinților, care a reunit aproximativ 30 de părinți ai copiilor, în ultima zi de tabără.

Tot în cadrul taberei, copiii, alături de voluntari și de cadrele didactice, au participat la un pelerinaj la mănăstirile: Feneș, Piatra Scrisă și Petroșnița, prilej cu care au luat povață și cuvânt de învățătură de la monahii din aceste mănăstiri.

”Tabăra de la Teregova, coordonată de Anita Radics – o tânără cu bogată experiență, deja, în cadrul proiectului nostru, alături de 15 tineri voluntari, a fost un excelent prilej de comuniune în jurul copiilor pentru un număr mare de membri ai comunității.

Am văzut, cu adevărat, o mobilizare foarte bună a credincioșilor din această comună de frunte a județului nostru și m-am bucurat, totodată, de interesul crescut manifestat de participanții aflați la vârsta adolescenței cu privire la implicarea în calitate de voluntari la edițiile viitoare ale proiectului nostru, iar aceasta înseamnă că și la Teregova apar deja primele roade ale misiunii pe care o desfășurăm pentru al patrulea an aici”, a concluzionat părintele Mihai Ciucur, coordonatorul proiectului.

Nu în ultimul rând, comuna Șopotu Nou, din Valea Almăjului, a fost locul în care s-a organizat pentru prima dată o tabără în comunitate, aceasta reunind 46 de copii cu vârste între 7 și 16 ani din toate cele 10 sate ale comunei, unele dintre ele cătune izolate din Munții Almăjului și din Munții Locvei.

Prin efortul școlii din localitate, cu sprijinul Primăriei Șopotu Nou, dar și al membrilor comunității parohiale, cele 5 zile de tabără au adus un suflu nou întregii comunități din această zonă izolată a eparhiei noastre.

Pentru copiii de aici, experiența a fost una cu adevărat memorabilă, pentru că, datorită izolării – care are și avantaje, dar și neajunsuri, precum și datorită faptului că parohia nu are de aproximativ un an un păstor sufletesc stabil – copiii au primit tabăra ca pe o mare binecuvântare și o purtare de grijă a lui Dumnezeu.

Programul taberei, coordonată de Georgiana Ciucur – consilier educațional și formator în cadrul Departamentului de Tineret, a cuprins mai multe excursii și drumeții, atât în arealul comunei, cât și în afara ei.

Prima excursie a fost în satul Ravenska, locuit în mare majoritate de către locuitori de etnie cehă, ocazie cu care copiii au vizitat școala și biserica din localitate și au desfășurat activități în aer liber beneficiind de un cadru natural superb.

Într-o altă zi, copiii au desfășurat activitățile specifice în satul Stăncilova, aflat, de asemenea, într-o zonă deosebit de frumoasă, iar în ultima zi au avut bucuria de a participa la o excursie cu ambarcațiunile pe Dunăre, de la Moldova Nouă până pe Ostrov – o insulă bogată în elemente de floră și faună specifice zonei.

Excursia a fost posibilă cu sprijinul Primăriei Orașului Moldova Nouă, a Centrului de Informare Turistică Moldova Nouă și al rangerilor de la Parcul Natural Porțile de Fier.

De asemenea, un moment important l-a constituit participarea tuturor copiilor la Sfânta Liturghie la Praznicul Schimbării la Față, prilej cu care biserica parohială de la Șopotu Nou a răsunat de glasurile copiilor și ale tinerilor prezenți.

Nu au lipsit serile tematice, care au reunit mulți membri ai comunității și nici atelierul pentru părinți, la care a luat parte un număr mare de părinți ai copiilor din tabără.

La fel ca și în celelalte tabere, copiii de la Șopotu Nou, au primit, în cadrul festivității de încheiere desfășurată în seara zilei de 7 august, daruri constând în: kitul participantului (tricou, ecuson, broșură, geantă, pix, diploma – toate personalizate), precum și icoane și cărți adaptate vârstei.

„Tabăra a venit ca o mare binecuvântare a lui Dumnezeu pentru comuna Șopotu Nou, credincioșii de aici fiind în situația de a nu avea un păstor sufletesc stabil de aproximativ un an.

Apreciem în mod deosebit implicarea partenerilor noștri locali, efortul deosebit al echipei de voluntari, precum și curăția și entuziasmul copiilor de aici.

Pentru cei mai mulți, tabăra a fost cu certitudine cea mai frumoasă amintire a verii, dar și un prilej de cunoaștere sau reconectare cu Dumnezeu și cu învățătura de credință a Bisericii noastre”, a concluzionat părintele Mihai Ciucur.

Cele trei tabere, desfășurate în perioada 1-7 august, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, au fost organizate în colaborare cu parohiile, școlile și primăriile din cele trei comune și cu sprijinul unei rețele de 50 de voluntari, membri ai Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte.

Următoarea tabără din cadrul programului „Împreună pentru copiii noștri” va avea loc în perioada 9-13 august, în parohia Măureni din Protopopiatul Reșița.

