Târgul de Crăciun din Reşiţa se va desfășura în perioada 1 decembrie 2019 -1 ianuarie 2020. Programul complet

Târgul de Crăciun din Reşiţa se va desfăşura în Parcul Tricolorului, în perioada 1 decembrie – 1 ianuarie 2020, și îşi propune să aducă în sufletele copiilor, părinţilor şi bunicilor magia sentimentului de sărbătoare, tradiţie şi familie.



Programul complet:



DUMINICĂ, 1 DECEMBRIE



12:00 – Ceremonie militară cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României

Locaţie : Parcul Tricolorului

Parada militară – Bld. Republicii – Intim – Renk



16:00 – Inaugurarea Târgului de Crăciun Parcul Tricolorului



ANSAMBLUL FOLCLORIC BÂRZAVA

Coregrafi: Petrică Bagiu şi Caius Şandru

Corepetitor: Adi Constantin

Coordonator Maria Aghescu



• Suită de dansuri populare susţinută de membrii CENTRULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Reşiţa;

• Recital acordeon – Alex CEOCU;

• Suită din Banat pusă în scenă de dansatorii Ansamblului folcloric “BÂRZAVA”;

• Aprinderea iluminatului festiv;

• Suită de dans din Banatul de pustă, Ansamblul folcloric “BÂRZAVA”;

• Lorena PELA;

• Nicolae DUŢ;

• Suită de dans din Banatul de munte, Ansamblul folcloric “BÂRZAVA”;

• Camelia Bojin CEOCU;

• Ghiţă CĂLŢUN BRANCU.







VINERI, 6 DECEMBRIE

16:00 – 19:00



• Program de colinde susţinut de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “ AURORA”;

• Program de colinde al elevilor Colegiului Naţional „DIACONOVICI TIETZ”;

• Program artistic al Liceului Teoretic „TRAIAN VUIA”;

• Colinde clasice româneşti şi internaţionale – Liceul Teologic BAPTIST;

• MOŞ NICOLAE.







SÂMBĂTĂ, 7 DECEMBRIE

16:00 – 19:00



• Grup de colindători ai Şcolii Gimnaziale Nr.2;

• Grup de colindători ai Şcolii Gimnaziale Nr.9;

• “Colind pentru Isus” – Şcoala gimnazială Nr. 8

• Program artistic al elevilor de la Colegiul Naţional „MIRCEA ELIADE”;

• Colegiul Tehnic Reşiţa.







DUMINICĂ, 8 DECEMBRIE

16:00 – 19:00



• PALATUL COPIILOR REŞIŢA – program colinde

• MAGNUM TEAM REŞIŢA – demonstraţie dans sportiv;

• Demonstraţie street dance – ATTITUDE DANCE CREW;

• ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII „ ION ROMÂNU” REŞIŢA – program artistic susţinut de Ansamblul folcloric “Reşiţeana”, coregrafi: Olimpia şi Niţu MOICA, orchestra condusă de Lăzărică CEGA şi soliştii: Consuela GRIGORIU, Ana CEGA, Maria Csigi precum şi elevii secţiei de Canto, muzică populară.







VINERI, 13 DECEMBRIE

16:00 – 19:00



• Colegiul Naţional „TRAIAN LALESCU”

• ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE “ TUDOR JARDA” CLUJ – NAPOCA

– “ARMONII DE IARNĂ”, cântece de iarnă în interpretarea cursanţilor de Canto, muzică uşoară, acompaniaţi de formaţia “NAPOCA”;

– “Asta-i sara de Ajun…”, concert de colinde în interpretarea cursanţilor claselor de Canto, muzică populară, acompaniaţi de Taraful “Vatră de Dor”.







SÂMBĂTĂ, 14 DECEMBRIE

16:00 – 19:00



• ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU –JIU, program artistic susţinut de Ansamblul Folcloric „MARIA LĂTĂREŢU”.







DUMINICĂ, 15 DECEMBRIE

16:00 – 19:00



• CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ “PRIMĂVARA” – program colinde;

• ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 – Concert colinde de Crăciun;

• ŞCOALA DE MUZICĂ „VISIONS OF DREAMS” – Concert gospel ft. Dean Bowman;

• ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII „ ION ROMÂNU” REŞIŢA – Spectacol de colinde şi cântece de iarnă – participă cursanţii clasei de chitară şi percuţie „PANORAMIC”, „STRINGS”, „ADANTE” precum şi cursanţii secţiei externe de canto din Caransebeş, Prof. Gabi Zaharia.







VINERI, 20 DECEMBRIE

16:00 – 19:00



• MOŞ CRĂCIUN – Căsuţa Moşului

• Premierea câştigătorilor în cadrul concursului “ ECO Christmas Tree”;

• Spectacol de colinde susţinut de copiii CENTRULUI DE ZI „ABC”;

• CLUBUL DE DANS SPORTIV MYSTIC REŞIŢA – demonstraţie de dans sportiv;

• Corul „ALLEGRETTO” al Liceului de Arte „SABIN PĂUŢA”;

• Program artistic pus în scenă de elevii ŞCOLII GIMNAZIALE “MIHAI PEIA”;

• Program muzică religioasă – CORUL BISERICII “CEZAREEA” .





SÂMBĂTĂ, 21 DECEMBRIE

16:00 – 19:00





• “CHRISTMAS PARTY” powerd by FARMACIA INIMII CATENA.





DUMINICĂ, 22 DECEMBRIE

16:00 – 19:00





• „DRUMUL FECIOAREI MARIA SPRE BETLEEM”. Pelerinaj condus de Fecioara Maria şi Sfântul Iosif, aceştia fiind urmaţi de un alai de personaje precum magi, împăraţi, regi, regine, prinţese şi mari preoţi pe traseul Intim – Moto Velo – Victoria;

• Moş Crăciun – Căsuţa moşului;

• CENTRUL DE TINERET MONIOM – corul “ Pui de cer” şi corul de femei “Laudae”;

• CORUL CATEDRALEI EPISCOPALE – Concert colinde;

• PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN REŞIŢA – Concert colinde.





23 şi 24 DECEMBRIE

16:00 – 19:00



• Moş Crăciun – Căsuţa moşului;





VINERI, 27 DECEMBRIE

16:00 – 19:00



• Program de muzică populară cu participarea soliştilor Adi JURCA, Titian PUICHIŢA, Andreea MIROŞU şi Sanela MILOŞ acompaniaţi de orchestra condusă de Marian MILOŞ.







SÂMBĂTĂ, 28 DECEMBRIE

16:00 – 19:00





• Concert folk cu Cristi BUICĂ, Marius IANA DOBRE, Marcel COLCER, Dorian IANOŞI, Cristian Octavian MELCHER.







DUMINICĂ, 29 DECEMBRIE

16:00 – 19:00



• Concert RED FLAME;

• Spectacol de magie pentru copii cu VALENTIN.







MARŢI, 31 DECEMBRIE

22:00 – 01:00



• Concert PHASER

• Concert CRISTI IAKAB & THE ROAD BAND, partea I

• Foc de artificii;

• Concert CRISTI IAKAB & THE ROAD BAND, partea a II a.

