Tech Talks – conferința care reunește la Timișoara lideri și experți internaționali din zona de Tech

Joi, 1 septembrie 2022, începând cu ora 10:00, la Timișoara Convention Center (str. Mărășești nr. 1-3), are loc Tech Talks, cea mai importantă conferință de tehnologie din vestul României – locul unde dezvoltatorii, cercetătorii, liderii de afaceri, creatorii, factorii de decizie IT și studenții se întâlnesc pentru a învăța cum să modeleze lumea cu puterea inteligenței artificiale, a tehnologiei 3D și a științei datelor.

În cadrul conferinței vor putea fi explorate cele mai noi tehnologii și descoperiri din mediul de afaceri, iar experții în domeniu vor explica modul în care inteligența artificială și evoluția internetului 3D impactează societatea în ziua de azi.

Prezentările sunt structurate pe 4 paneluri de discuție. Fiecare sesiune de prezentări este livrată de „tech innovators” sau leaderi de business, care utilizează în munca lor de zi cu zi cele mai moderne tehnologii, cu scopul de a soluționa problemele cu care ne confruntăm ca societate la nivel global.

Vom afla la Tech Talks cum dăm o nouă perspectivă orașelor prin digitalizare, eficiență energetică, clădiri HumanCentric, dar și despre noua capitală adminstrativă a Egiptului, care generează un volum de 50 petabytes de informație anual, pentru care Honeywell a livrat „Single Software for a Smart City Greenfield City built from ground up IOT and AI Platform” – subiectul va fi detaliat pe larg de către Mihai Brana în cadrul primului panel de discuție (speakeri – Adrian Notz, Sergiu Ardelean, Joan Carles Cambrils Camarena, Mihai Brana).

Marcel Mihai Sămânță de la Accenture va explica, în cadrul panelului 2 (speakeri – Sebastian Burduja, Christian Raineri, Ionuț Stanimir, Marcel Mihai Sămânță), tot procesul „Cloud is the Enabler, Data is the Driver, AI is the differentiator”, va prezenta Industry X și cum se transformă procesele de producție prin digitalizare.

Despre inovație, cum putem crea o societate care inovează, dar și despre „Viitoruri vertiginoase: religiile și tehnologia”, vor discuta Elif Memet, Sevda Memet, Eugen Ciurtin în cadrul panelului 3.

Nu e de ratat nici întâlnirea cu Momentum – primul supercar electric cu modul Blockchain dezvoltat integral în România de către compania CryptoDATA Tech, care va fi prezentat joi, 1 septembrie, la Timisoara Convention Center în cadrul Tech Talks. Subiectul va fi abordat pe larg în cadrul conferinței de către Ovidiu Toma – CEO al CryptoDATA Tech. Momentum este un prototip de supercar electric care dezvăluie posibilitatea integrării de tehnologii inovatoare în industria auto. Prin acest concept car, industria auto întâlnește proprietățile tehnologiei Blockchain, deschizând astfel noi orizonturi în generarea de utilitate și beneficii financiare.

La Tech Talks vor fi prezentați și algoritmii prin care se dezvoltă predicții comportamentale astfel încât de la percepție la procesare și la luarea unei decizii, o mașină inteligentă să poată efectua singură tot procesul – subiect abordat și detaliat de Tudor Nicosevici în cadrul panelului 4 (speakeri – Bogdan Andrei Balasz, Tudor Nicosevici, Ovidiu Toma).

Ultimele bilete sunt disponibile pe iabilet.ro (https://bit.ly/TechTalksiabilet) și entertix.ro (https://bit.ly/TechTalksentertix).

Conferința este parte a FLIGHT Festival, cel mai vibrant și atrăgător eveniment care are loc anual la Timișoara.

Comentarii

comentarii