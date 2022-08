Timișoara găzduiește singurul eveniment dedicat produselor tech și digitale din Vestul României pe 9 septembrie – Prow 2022

Cea de-a treia ediție a conferinței Prow – conferință dedicată produselor tech și digitale, va avea loc pe 8 și 9 septembrie la FABER Timișoara. Evenimentul propune timp de 2 zile explorarea ultimelor tendințe din lumea tehnologiei și maparea celor mai importante bune practici profesionale, recomandate de experți globali.

Prow continuă demersurile începute în 2020 și se conturează ca un eveniment de referință în scena produselor tech și digitale din România. Timp de 2 zile, profesioniști și curioși ai industriei, vor putea explora metodologii internaționale, se vor putea conecta cu scena locală de startup-uri și produse și vor avea parte de un concert dedicat din partea trupei JazzyBIT.

“Prow este locul în care înveți și împărtășești cu comunitatea. Prin întâlnirea și colaborarea cu experți în dezvoltarea de produse digitale din toata lumea îți poți crește cunoștiințele, iar în același timp avea un impact positiv. La 123FormBuilder suntem entuziasmați să facem exact același lucru și anume să împărtășim comunității, să învățăm și să creștem împreună!” spune Vasilica Bob, Chief Product Officer, 123FormBuilder

După două ediții reușite, care au adus pe scena, fie fizică, fie virtuală, a conferinței, profesioniști cu renume de la Spotify, Hotjar sau PayPal, ediția cu numărul trei continuă să prezinte cele mai relevante perspective din industrie cu un line-up pe măsură:

Ken Sandy – Industry Fellow and Lecturer, UC Berkeley

Mev-Rael – Innovation, Product Management, UX Consultant

Iryna Struk – Product Manager, HandshHQ

Leon Barrett – Senior Product Manager, Ring, an Amazon company

Eva Drago – Co-Founder & CPO, Beelinguapp

Vasilica Bob – Head of Product & Design, 123FormBuilder

Renata McCurley – Director of Product Management, Cognizant Softvision

Adrian Gal – Product Development & Senior Business Analyst, Unifiedpost

Chiedza Muguti – Product Leader

Cristian Turcin – Cloud & Professional Services Product Manager, Orange Business Services

Lucian Bicsi – Lead Engineer, InnovX-BCR

Afonso Malo Franco – Product Director, Easee

Programul evenimentului cuprinde și o zi de workshop-uri, pe 8 septembrie, unde Mev Rael, Iryna Struk sau Renata McCurley, vor prezenta metode practice de dezvoltare de produs, resurse și strategii pentru o carieră de succes în această industrie sau creșterea ratei de succes până la 90%.

Nimic nu descrie “growth” mai bine ca și comunitatea de Product Strategy din cadrul Cognizant Softvision. Cei 50 de profesioniști cultivă în mod activ o mentalitate înclinată spre produs, împartășindu-și cunoștințele prin sesiuni saptamănale în cadrul comunității, scriind articole cu sfaturi despre cum utilizează “product mindset” în practică, prin sesiuni de mentorat și… nelipsitele meme-uri de product management. Angajamentul nostru față de premiumizarea digitală ne împinge limitele în promovarea unei culturi a experimentării și a knowledge sharing-ului. „Knowledge is wasted when it isn’t shared”, a spus JM Cornwell – și acesta este cel mai important motiv pentru care ne alaturăm PROW – un eveniment de impact care reuneste într-un singur loc problem-solvers, oameni de business și profesioniști orientați pe digital.”, spune Ștefan Bala, Community Lead Product Delivery Cognizant Softvision

Pe 9 septembrie, peste 300 de participanți sunt așteptați să descopere cele mai bune metode de colaborare, inovare sau creare a unei culturi de companie potrivită în această industrie.

Sunt ultimele zile în care biletele se pot achiziționa la prețul de tip Regular, acesta urmând să crească în data de 1 septembrie: https://prow.ro/tickets

Ediția Prow 2022 este realizată în parteneriat cu: Amazon, 123FormBuilder, Cognizant Softvision, InnovX-BCR, Unifiedpost, Orange România, Intel, Endava, Make IT in Oradea, Nagarro, [e-spres-oh], Autonom, Haufe Group, Access Group și ibis Timișoara.

