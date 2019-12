Timișoreanul Dragoş Moldovan, învingător în finala „Vocea României”

Finala emisiunii „Vocea României” a fost câştigată, vineri seară, de timișoreanul Dragoş Moldovan, concurent din echipa lui Tudor Chirilă.

Vineri seară s-a încheiat sezonul al nouălea al emisiunii „Vocea României”. După 12 reprezentaţii, telespectatorii şi-au ales favoritul – Dragoş Moldovan, din echipa Tudor Chirilă – prin intermediul voturile trimise prin sms sau online.

Moldovan a câştigat astfel marele trofeu şi premiul în valoare de 100.000 de euro.

Dragoș (20 de ani) este din Timișoara și e student la Conservator, unde studiază chitara. Tânărul mărturisește că muzica este pe primul loc în viața lui. ”Când sunt obosit, cânt, când sunt fericit, cânt. Cealaltă pasiune a mea este dresajul canin și tot ce înseamnă câini”.

A descoperit rockul la 7 ani, când și-a strâns bani din colindat și a cumpărat prima chitară. Dragoș cântă în 3 trupe, la festivaluri și în cluburi.

Acum trei ani, a suferit un grav accident de mașină. ”În 2016, am avut un accident cu mașina. Din neatenție, la doar două luni după ce am luat permisul, am alunecat și am lovit violent un copac. Am rămas încarcerat și am intrat în comă. A fost nevoie de două operații, una la cap și una la mână. Fața mea s-a schimbat puțin… În aceste două săptămâni în care am fost în comă, medicii au fost destul de rezervați în privința șansele, dar din fericire am reușit să le demonstrez contrariul. Mă consider foarte norocos”.

Ediţia finală a sezonului „Vocea României” a fost lider de audienţă pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani. Show-ul a înregistrat 7,8 puncte de rating şi 24,1% share, faţă de postul de televiziune clasat pe locul al doilea, care a obţinut 5 puncte de rating şi 15,4% share.

Pro TV a anunţat că au început înscrierile pentru sezonul 10 al emisiunii.

Antrenorii din sezonul 9 au fost Horia Brenciu, Irina Rimes, Smiley şi Tudor Chirilă.

