TM2023. Primele spectacole din ianuarie, la Opera Timișoara, Teatrul Maghiar Teatrul German și Filarmonica Banatul

Opera Națională Română Timișoara, Filarmonica Banatul, Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely începe anul 2023, în care Timișoara este Capitală Europeană a Culturii, cu un program tentant și ofertant la cele patru instituții de cultură.

Astfel, miercuri, 4 ianuarie 2023, Opera Națională Română Timișoara va susține în Sala Operei / Opera Hall, celebrul spectacol Liliacul / DIE FLEDERMAUS, se / by JOHANN STRAUSS. Regia artistică și scenografia / Direction and sets: MARIO DE CARLO. Invitați / Guests: PETER OSCHANITZKY dirijor / conductor, MARIUS VLAD BUDOIU tenor Operetă interpretată în română / Operetta played in Romanian. Acces / Access 6+; 3 h

Joi 5 ianuarie, de la ora 19.00 THURSDAY. La Teatrul Maghiar de Stat CSIKY GERGELY, TIMIȘOARA / CSIKY GERGELY HUNGARIAN STATE THEATRE, TIMISOARA, Sala Mare / Main Hall, va avea loc spectacolul Katona József-Szabó Borbála: BÁNK

Regia / Direction: MARKÓ RÓBERT. Coproducție cu Teatrul de Păpuși Kabóca din Veszprém / In coproduction with Kabóca Puppet Theatre from Veszprém. Traducere la căști / Translation with. headphones – RO; 1 h 45’

VINERI / FRIDAY 6 ianuarie, ora 11, la FILARMONICA BANATUL TIMIȘOARA / BANATUL PHILHARMONIC OF TIMIŞOARA, la Sala Capitol / Capitol Hall

CONCERT SIMFONIC EXTRAORDINAR / EXTRAORDINARY SYMPHONIC CONCERT cu Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul – Banatul Philharmonic Symphony Orchestra. Dirijor / Conductor: SASCHA GOETZEL (Austria)

Solist / Soloist: MÁTÉ SZÜCS (Ungaria /Hungary) violă / viola G. ENESCU – Rapsodia română nr. 1 în La major, op. 11 / Romanian Rhapsody no. 1 in A major, op. 11

BARTÓK / MIKLÓS RAKOS – Concertul pentru violă și orchestră în la minor, Sz. 129, BB 128 (p.a.) / Concerto for viola and orchestra in A minor, Sz. 129, BB 128 (f.a.) BRAHMS – Uvertura pentru o sărbătoare academică, op. 80 / Academic Festival Overture, op. 80 BARTÓK – Dansul popular românesc nr. 1: Jocul cu bâta / Romanian folk dance no. 1: Stick dance FAURÉ – Pavana, op. 50 / Pavane, op. 50 BRAHMS – Dansurile ungare nr. 1, 3 şi 5 / Hungarian dances no. 1, 3 and 5 J. HELLMESBERGER II – Dans diabolic / Danse diabolique

Tot în 6 ianuarie, de la ora 19, la OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ DIN TIMIȘOARA / NATIONAL ROMANIAN OPERA HOUSE TIMIȘOARA, în Sala Operei / Opera Hall va avea loc MY FAIR LADY de / by FREDERICK LOEWE. Regia artistică / Direction: MARINA EMANDI TIRON. Invitați / Guests: MIHAELA SILVIA ROȘCA, dirijor / conductor, NICOLETA COLCEIAR soprană / soprano. Musical interpretat în română / Musical played in Romanian. Acces / Acces +6; 3 h.

Tot în 6 ianuarie de la ora 19, la TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY, TIMIȘOARA / CSIKY GERGELY – HUNGARIAN STATE THEATRE, TIMISOARA, în Sala Mare / Main Hall va avea loc

Katona József-Szabó Borbála: BÁNK. Regia / Direction: MARKÓ RÓBERT. Traducere la căști / Translation with headphones – RO; 1 h 45’

JOI / THURSDAY 11 ianuarie, de la ora 19.00, la FILARMONICA BANATUL TIMIȘOARA / BANATUL PHILHARMONIC OF TIMIŞOARA Sala Capitol / Capitol Hall

RECITAL DE PIAN / PIANO RECITAL DRAGOȘ MIHĂILESCU

În program, lucrări de / Works by: W. A. Mozart, F. Schubert, S. Rahmaninov

De la ora 11.00, la TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY, TIMIȘOARA / CSIKY GERGELY HUNGARIAN STATE THEATRE, TIMISOARA, în Sala Mare / Main Hall

NOILE HAINE ALE ÎMPĂRATULUI / THE EMPEROR’S NEW CLOTHES Regia / Direction: NAGY REGINA Traducere la căști / Translation with headphones – RO; 1 h

De la ora 19.30, la TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIȘOARA / GERMAN STATE THEATRE TIMIȘOARA va avea loc o premieră TSCHICK. De ce am furat mașina / Premiere TSCHICK. Why We Took the Car De / by: WOLFGANG HERRNDORF Adaptare scenică de / Stage version by: ROBERT KOALL Regia / Direction: Irisz Kovacs Supratitrări / Surtitles: RO/EN; Acces / Acces 12+

