TM2023. Viața bănățenilor deportați sau care au luat calea migrației transpusă cinematografic, la Timișoara

Timp de 10 zile, începând de sâmbătă 5 decembrie, de la ora 18:00, puteți urmări online pe site-ul www.camineinmiscare.ro 5 filme originale, inspirate din viața bănățenilor care au fost nevoiți să își lase căminul și să plece pe meleaguri străine.

Cele 5 filme fac parte din proiectul Cămine în Mișcare prin care 10 artiști au fost selectați să pună în valoare istoria și amintirile familiilor din Banat. Producțiile video pot fi vizionate și în cadrul expoziției deschise începând de astăzi la FABER (spl. Peneș Curcanul nr. 4-5 Timișoara), alături de alte 5 lucrări de artă realizate pe tema migrației.

Pentru a păstra vii în memoria noastră poveștile oamenilor, proiectul Cămine în Mișcare aflat deja la a III-a ediție, își propune să pună în valoare poveștile de viață ale bănățenilor și le transformă în acte artistice.

Frânturi este realizat după un scenariu de Ioana Anghel și care spune povestea oamenilor din Banat într-o formă inedită: film-spectacol-lectură. Personajele și întâmplările sunt inspirate din poveștile reunite în cadrul proiectului Cămine în Mișcare, dar nu numai, și pe care sunt istorisite prin teatru. ”Poveștile nu sunt triste. Nu sunt nici vesele. Sunt doar adevărate, așa cum le-au trăit oamenii de prin partea locului, așa cum propria lor memorie, sau a urmașilor, le-a păstrat. Iar noi, povestindu-vi-le vouă, acum, azi, aici, le vom salva. Le vom salva încă o dată, de la uitare. Și, poate, și copiii noștri vor face la fel.”

N-am șterge nimic este un film-teatru documentar realizat de Cornelia Iordache, în regia lui Alexandru Mihăescu. Povestea parcurge etapele deportării Petronelei și a familiei ei în Bărăgan, şi modul de trai în condiţiile date, ca formă de supravieţuire. Construit sub formă de monolog cu inserții de voci colective, spectacolul este o pledoarie pentru importanţa memoriei colective în recuperarea şi transmiterea experienţelor trăite de către deportaţi.

Mutat de la noi este o transpunere cu mijloace cinematografice a monologului cu același nume, scris de Bogdan Sărătean. Filmul urmărește povestea lui Mbaye, un senegalez care se îmbarcă pe un vapor de migranți clandestini cu destinația Europa. Povestea este întregită de povestea doamnei Pârvu din Comloșu Mic. De aici aflăm că ritualul magic de salvare de la moarte a unui copil bolnav presupunea în Banatul anilor ’50 similitudini neașteptate cu practici voodoo de pe continentul african.

„Am trăit război și viaţă de refugiat. Am fugit în 1944 de frica rușilor. Pentru că eram nemţi. Sau un fel de nemţi. Volksdeutsche ne spuneau. (…) Schneller, schneller! Alle zusammen! Weg! Weg! Der Russe kommt! Ivan kommt!” – așa începe Krumau, povestea istorisită de Andrei Ursu, inspirată dintr-un interviu cu un șvab bănățean din Lenauheim. Momentele pe care le-a trăit în 1944 spun povestea unei plecări și a unei întoarceri. Și i-a inspirat pe artiștii de la Psihodrom să o rescrie și să o prezinte acum, folosind mijloace de secolul XXI.

Filmul documentar Amintiri, propus de Daniel Spătaru, are ca temă fenomenul migrației șvabilor în, și mai apoi din Banat, precum și modul în care a influențat acest fenomen formarea memoriei individuale și colective. Filmul documentar are două planuri: planul întâi, al lui Nikolaus Lenau, născut la Lenauheim în 1802, un important poet romantic austriac. Planul doi îl constituie povestea și destinul familiei Griebel din Lenauheim. Rădăcinile familiei se găsesc în comunitatea șvabilor care au colonizat Banatul. După anii de persecuție ai regimului comunist din România, familia pleacă în Germania. Aici, drumul familiei începe de la zero, dar respectul și dragostea față de Banat nu îi lasă indiferenți, astfel că spiritul este transmis din generație în generație.

Cămine în Mișcare este un proiect oficial Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, produs de Asociația Prin Banat, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara.



