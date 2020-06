Toate sancțiunile aplicate polițistului Valer Kovacs de către inspectorul șef Alin Petecel au fost suspendate de Tribunalul Timiș

Toate sanctiunile aplicate agentului sef Valer Kovacs de catre conducerea IPJ Timis, destituit din politie si, dupa cateva zile, reprimit la lucru, printr-o decizie salvatoare a sefilor de la IGPR, au fost suspendate de Tribunalul Timis.

In sedinta, de ieri, s-a solutionat cererea politistului de suspendare a dispozitiilor semnate de inspectorul sef Alin Petecel, iar instanta a admis, in parte, actiunea civila.

“Dispune suspendarea executarii dispozitiei nr. 647/07.05.2020, a dispozitiei 648/08.05.2020 si a dispozitiei 658/13.05.2020, pana la pronuntarea instantei de fond. Respinge in rest cererea, ca ramasa fara obiect. Obliga paratul la cheltuieli de judecata de 6.000 de lei”, se mentioneaza in hotararea Tribunalului Timis, care poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile.

Cele trei sanctiuni grabite, care au fost aplicate agentului Valer Kovacs, liderul Sindicatului DECUS Timis, se refera la amanarea promovarii in grad, diminuarea veniturilor salariale si, ultima, indesata in timpul ordonantei de urgenta, care a expirat in data de 15 mai, destituirea din politie.

Sursa: impactpress.ro

