Tot mai multe afaceri dau faliment. Cele mai multe firme radiate sunt în București și Timiș

Numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu 43,46% în primele patru luni din 2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Tot mai multe afaceri se închid în România. Aproape 22.000 de firma au fost radiate de la începutul anului până în prezent, cu 43,46% mai multe decât anul trecut.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în Bucureşti – 3.434 (plus 64,38% faţă de ianuarie-aprilie 2020) şi în judeţele Timiş – 1.013 (plus 62,08%), Constanţa – 951 (plus 33,19%) şi Cluj – 942 (plus 38,53%), conform Agerpres.

Cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Teleorman – 169 (în creştere cu 5,63% faţă de primele patru luni ale anului trecut), Ialomiţa – 178 (plus 52,14%) şi Călăraşi – 199 (minus 48,51%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Alba (plus 91,29%), Dâmboviţa (plus 84,59%) şi Vrancea (plus 83,54%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţ cu ridicata/de gros şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 5.998 (plus 47,44% raportat la ianuarie-aprilie 2020), agricultură, silvicultură şi pescuit – 2.003 (plus 60,11%) şi construcţii – 1.967 (plus 41,21%).

În aprilie 2021 au fost consemnate 5.707 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (916) şi în judeţele Timiş (290), Cluj (247) şi Constanţa (245).

