Tradiții de primăvară, la Muzeul din Lugoj

Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică din Lugoj sărbătorește și în acest an debutul primăverii prin două evenimente. Astfel, vineri, 25 februarie, la ora 11.00, are loc o expoziție de mărțișoare și felicitări, realizată de preșcolarii Grădiniței P.P Nr. 1 Lugoj și de elevii Școlii Gimnaziale ”Filaret Barbu”. Profesorii coordonatori ai acestor adevărate ateliere de creație pentru copii, desfășurate sub genericul tradițiilor românești de primăvară, sunt Narghita Iorga și Steluța Pleșca de la Grădiniță PP Nr. 1 Lugoj (structură a grădiniței P.P Nr. 2), respectiv, Adina Crișan, de la Școala Gimnazială ”Filaret Barbu”. Sub îndrumarea cadrelor didactice care le-au încurajat creativitatea și imaginația, elevii au realizat, cu iscusință, mărţişoare cu prilejul începutului de primăvară.

Această manifestare este parte a unui amplu proiect de parteneriat intitulat „Istorie și tradiție”, încheiat între cele trei instituții, în ideea promovării valorilor istorice și culturale locale. Cu semnificații ancestrale și putere magică, povestea mărțișorului va fi depănată de muzeograful Daciana Vuia, luni, 28 februarie, de la ora 13.00, la muzeul lugojean, împreună cu elevii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu“, coordonați de profesoara Șipoș Ibolya. Această activitate este realizată în cadrul parteneriatului educațional dintre cele două instituții. Folosind ca sursă de inspirație mitologia românească, elevii au creat mărțișoare din materiale neconvenționale, reciclabile. Străvechea poveste a mărțișorului supraviețuiește, așadar, epocilor istorice, fiind însă profund amprentată de designul contemporaneității ce-i atribuie o diversitate de forme. „Expoziţiile de mărţişoare, dar și întâlnirile colocviale au menirea de a recontextualiza tradițiile de mărțișor ce au cunoscut noi valențe, mai ales în spațiul urban. Pentru că fără mărțișoare nu vine nici primăvara, invităm publicul lugojean să admire creaţiile originale ale copiilor, în perioada 25 februarie – 15 martie 2022, în cadrul expozițiilor muzeului nostru”, a precizat Daciana Vuia, directorul muzeului lugojean, precizând că, pe pagina de facebook a Muzeului Lugoj au fost postate imagini ale copiilor de la Grădinița P.P Nr. 1 Lugoj și Școala Gimnazială ”Filaret Barbu”, din cadrul acestor workshop-uri.

