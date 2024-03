Trei artiști stradali români și un artist islandez vor schimba aspectul comunei Foeni

O artistă română a pictat pe stația de autobuz din Foeni, inițiativa fiind parte al revitalizării Conacului Mocioni. Ea a avut la dispoziție un loc mai mult decât … interesant, pentru a-l transforma în gazdă pentru picturi, stația de autobuz din localitate. Cea de-a doua rezidență artistică organizată de Asociația Miltonia, partenerul cultural al Consiliului Județean Timiș în cadrul proiectului de revitalizare a Conacului Mocioni, a început cu realizarea muralului “Conacul Mocioni între trecut și viitor”.

Lucrarea și-a găsit locul pe peretele stației de autobuz din Foeni și îi aparține artistei Corina Nani. Punct central de atracție pentru localnici și vizitatori deopotrivă, lucrarea este mai mult decât o pictură pe perete, este o poveste vie care respiră viață, un portal către trecutul glorios al Conacului Mocioni și o fereastră către un viitor care promite inovație.

“Prin transformarea unei simple stații de autobuz într-un loc plin de viață și culoare, artistul Corina Nani nu doar că îmbunătățește aspectul vizual al comunei, ci întărește legăturile dintre membrii comunității. Lucrarea sa este o afirmare a puterii artei stradale de a conecta oamenii și de a îmbogăți experiența noastră comună în spațiul public” a spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Următoarele creații artistice se vor desfășura în zone mai normale pentru astfel de opere. Cea de-a doua rezidență artistică organizată de Asociația Miltonia va continua cu lucrările artiștilor Úlfur Logason – la Primăria Foeni, Analisa Radu – la Grădinița Foeni și Flavius Roua la Școala Gimnazială Foeni, cărora li se vor alătura 2 peisagiști.

Tot până la sfârșitul lunii aprilie, cu contribuția localnicilor, se vor realiza lucrări de amenajare peisagistică în localitate, punând în valoare spațiile verzi din fața imobilelor selectate anterior, în urma unei consultări publice cu comunitatea locală.

Intervențiile artistice din cadrul celei de-a doua rezidențe artistice vin să completeze succesul expoziției „Heritage of the Past-Future of the Community”, aflată încă pe simezele din Reykjavík. Până în prezent, peste 500 de persoane au vizitat expoziția curatoriată de Alexandru Babusceac și Odda Júlía Snorradóttir.

Atenția publicului s-a îndreptat către Sara Björg Bjarnadóttir, participantă la rezidența de artă vizuală organizată de Asociația Miltonia și nominalizată la Icelandic Art Prize 2024.

Artist-talk-ul susținut de artista timișoreană Renée Renard a adus în prim plan “Laboratoarele Memoriei”, o serie de proiecte artistice care integrează rezultatele cercetărilor sale arhivistice (fotografii, documente, presa epocii), lucrări foto și video în tehnică mixtă sub microscop (cu diverse mostre prelevate din conac), reconstrucție de obiecte și cărămizi din spațiul clădirii Mocioni (folosind tehnica kintsugi), precum și instalații, colaje și compoziții digitale.

Unul dintre momentele cele mai apreciate ale vernisajului expoziției din capitala Islandei a fost realizat de artistul român Sorin Scurtulescu care a uimit cu o pictură în timp real a conacului, cu o singură linie, obținând EKG-ul inimii comunității. Lucrarea a rămas expusă la galerie, alături de celelalte lucrări ale colecției.

Operele expuse în Reykjavík au fost admirate și de Helgi Þorgils Friðjónsson, unul dintre cei mai valoroși pictori islandezi contemporani. Alături de soția sa, acesta a făcut turul de onoare al expoziției, a stat de vorbă cu artiștii și curatorul român și i-a felicitat pentru lucrările expuse.

