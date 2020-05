Un judecător din Timișoara a trecut în declarația de avere un depozit în criptomonede

Declaratia de avere a fostului presedinte al Judecatoriei Timisoara, actualmente membru in Consiliul Superior al Magistraturii, dezvaluie o preocupare fiscala neasteptata.

Magistratul a inceput sa-si plaseze economiile in criptomonede, ca o masura de siguranta impotriva intemperiilor de pe piata bancara romaneasca, dar si ca un instrument de testare a bursei monedelor virtuale.

Potrivit ultimei declaratii de avere a judecatorului Mihai Andrei Balan, acesta are in conturi din Romania si Revolut, Londra, doar 138.566 de lei, desi castigul sau lunar este de mai mult de 10.000 de euro, insa apare si o investitie in criptomonede.

Este vorba despre un depozit de 309 XRP, din care Mihai Balan isi poate achita anumite servicii virtuale, unde se accepta aceasta moneda, sau acest depozit reprezinta doar un test demo pentru un plasament mult mai important.

In termeni de capitalizare bursiera, Ripple este a treia cea mai mare criptomoneda, dupa Bitcoin si Ether.

Aparut pe piata in 2004, cand Ryan Fugger a creat RipplePay, startup-ul Ripple/XRP din San Francisco a inceput sa fie mai vizibil dupa 2017, pentru ca in 2020 sa explodeze pe piata bancara, fiind considerara una dintre cele mai mari inovatii din sistemul financiar.

Astfel, dupa cum s-a dovedit in timpul unui test desfasurat in 27 martie, in timp Bitcoin a procesat o tranzacrie in 168 de minute, Ripple a avut o medie de 3,7 secunde.

