Un nou prilej de bucurie: Superoițele PROFI conduse de Domifiigo

O gașcă de Supereroi blănoși este gata de acțiune și orice aventură le-ar aștepta, superoițele de la Profi sunt pregătite să-i facă față cu succes. Începând de astăzi și până pe 31 octombrie, superoițele, ale căror nume amintesc de zilele săptămânii, își vor face simțite superputerile.

“Valul de iubire și răsunătorul succes generate anul trecut de aventurile urseroilor ne-au inspirat să le aducem micilor noștri clienți un nou prilej de bucurie,” declară Marta Krolikowska, Director de marketing si comunicare, Profi. “De astă data, ne prezentăm cu un grup vesel și multicolor de șapte oițe puse pe joacă și dotate cu superputeri magice.”

Cu un cântec, Lunița poate să salveze orice situație. Are superputerea creativității și câștigă mereu aplauze. Marțescu poate ajunge oriunde își propune, chiar și la Polul Nord daca e nevoie, căci el are superputerea inteligenței și se orientează rapid. La rândul lui, Miercuraș are superputerea vitezei. Pentru el, sportul e floare la ureche. Joi Joi dansează mereu pentru că are superputerea grației și, în pas de balerină, trece cu succes dincolo de orice provocare. Pentru Vinerel, care e dotat cu superputerea imaginației și poate inventa orice, nu există limite. Echipa e completată de Sambatela, care are superputerea îngrijirii și o mulțime de prieteni mici, căței și pisicuțe. Iar dacă nu ai mai văzut până acum un supererou cu bonetă de bucătar, a venit timpul să faci cunoștință cu conducătorul grupului, DomiFiiGo, un chef renumit, cu puteri de magician.

Disponibilă în magazinele Profi începând din 23 august, colecția include și o carte de colorat, cu magneți de frigider și stickere cu superoițele năzdrăvane, etichete pentru caiete și un super orar.

Oricine are peste 18 ani împliniți, are domiciliul sau reședința în România și cumpără din magazinele Profi produse de cel puțin 40 de lei se poate înscrie în campanie, colecționând stickere ce îi permit să obțintă oițele la un preț preferențial.

Cine și-a instalat aplicația Profi și scanează codul QR de la casa de marcat până la sfârșitul acestei luni se bucură de un avanaj suplimentar, de cinci stickere bonus.

Cu 28.000 de angajați în 1.653 de magazine proprii și Partener prezente în 803 localități urbane și rurale, Profi este cel mai mare angajator privat din România. PROFI SUPER, PROFI CITY, PROFI GO și PROFI LOCO, cele patru formate de magazin ale rețelei, desfac o gamă de 5.000 de produse apreciate de cei peste 1,4 milioane de clienți care își fac zilnic cumpărăturile în aceste magazine. Mai bine de 94% din aceste produse provin de la furnizori din România. Cifra de afaceri a rețelei, de 11,6 miliarde lei, plasează compania pe locul trei în retailul românesc.

Comentarii

comentarii