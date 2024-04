Un timișorean acuză! Paznicul de la Shopping City este mână în mână cu hoții de biciclete

Shopping City Timișoara continuă să fie raiul hoților de biciclete. În urma articolului ”Hoții de biciclete din Timișoara nu mai au limite, chiar dacă știu că sunt filmați”, publicat de Ziua de Vest în data de 29 martie 2024, un alt timișorean ne-a contactat spunând că bicicleta sa a fost furată în mod similar.

Mihai a fost joi, 11 martie, la ora 21:00, la Shopping City Timișoara și a parcat bicicleta (aproape nouă) la intrarea în mall, la ușa din partea dreaptă (intrare Carrfour). A lăsat-o în spațiul amenajat și am asigurat-o cu antifurt. ”După 20 minute, când am ieșit din magazin, am constatat că mi-a fost furată cu totul, deși sunt două camere care au raza în acel perimetru. Agentul de pază era la 10 metri de locul unde a fost parcată bicicleta, dar părerea mea este că acest agent este mână în mână cu hoții. Agentul m-a filmat încontinuu, fără să ofere nicio informație. Am depus plângere penală la Secția 3 Poliție. De asemenea am trimis un email și la Shopping City, întrucât nu este normal să nu asigure protecția consumatorilor în perimetrul spațiului lor. Vreau să fie informați cetățenii cu privire la bunurile pe care le dețin, să nu lase nesupravegheat niciun bun mail ales dacă merg la acest centru comercial”, spune Mihai.

