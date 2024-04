Una din trei femei se confruntă cu pierderea sarcinii de-a lungul vieții. Terapie prin artă și dialog

Una din trei femei se confruntă cu pierderea sarcinii de-a lungul vieții. Una din șase femei se confruntă cu infertilitatea. Una din două femei trece prin depresie și/sau anxietate, în urmă pierderii unei sarcini, sau în contextul problemelor de infertilitate.

În pofida frecvenței lor, aceste experiențe sunt totuși unele dintre cele mai stigmatizante și izolante din societate. Proiectul Una din Trei își propune să confrunte această situație pe multiple cai, la confluența dintre cercetare și artă, adresând durerea prin empatie și însingurarea prin deschiderea către comunitate, pentru a stimula vindecarea, exprimarea, înțelegerea și adaptarea, atât la nivel individual, cât și din punct de vedere colectiv.

Proiectul are în vedere organizarea unei expoziții participative itinerante în România (septembrie 2024), Bulgaria (octombrie 2024) și Polonia (în prima jumătate a lui 2025), reunind lucrări ale unor artiști români și internaționali, cât și obiecte personale, povești și lucrări artistice culese direct de la persoane care s-au confruntat cu aceste experiențe traumatizante.

Această expoziție va fi susținută de realizarea unui studiu comprehensiv despre reprezentarea pierderii de sarcina și infertilității în spațiul public din România și Bulgaria, până în luna iunie a acestui an, cât și a 6 ateliere de storytelling în care 9 persoane vor fi ajutate să-și exprime poveștile prin film, scrieri creative și artă audio, ale căror rezultate vor fi prezentate în luna aprilie a acestui an.

O invitație la terapie prin artă și prin dialog

Proiectul este conceput și implementat de o echipa creativă cu mulți ani de lucru în comunități vulnerabile iar pentru Una din trei va colabora cu mai cu mai multe artiste (Maria Stanisheva – regizoare animație, Bulgaria; Sabina Tupan – artă multimedia, România; Suzana Dan – pictoriță, România) pe partea de ilustrație, animație și artă multimedia, pentru a redă complexitatea poveștilor. Echipa își mai propune o abordare artistică înrădăcinată în empatie a unor situații de maximă vulnerabilitate, a căror gestionare poate fi susținută, poate în mod paradoxal, tocmai de construirea și stimularea unei comunități înțelegătoare și protective. În acest spirit, Una din Trei invită la vindecare colectivă prin intermediul a 6 ateliere concepute pentru femei și cupluri care au trecut prin avort, pierdere de sarcina și infertilitate.

Prin intermediul filmului, fotografiei și sunetului, participanții vor explora povești și vor comunica despre reziliența, speranța și transformare, pentru a găși conexiuni cu ceilalți și moduri de a trece peste durere. Participanții nu trebuie să aibă experiență în domenii artistice sau creative, iar atelierele nu sunt doar despre sublimarea experiențelor proprii prin artă, ci sunt mai cu seama focalizate pe crearea unor spații în care trăirile personale sunt văzute, auzite și validate într-o comunitate empatică. Atelierele vor avea loc de două ori pe luna, între 20 aprilie și 1 iunie, cu sesiuni cuprinse între 90 și 120 de minute, în spațiul Pe Stop, dar și online, pentru participanții din afară Bucureștiului.

Totodată, Asociația Patrupetrei, sub egida căreia se desfășoară proiectul Una din Trei, este în căutare de asistenți de proiect care să contribuie la cercetarea acestui subiect sensibil, cu empatie și compasiune.

Alături de Ruxandra Gubernat (inițiatoare a proiectului, regizoare de film documentar, artista vizuală și cercetătoare), Ioana Brailescu (manager de proiect) și Andrei Dudea (producător, director de imagine și regizor), asistentul va contribui la cercetare prin colectarea de date, cât și la organizarea evenimentelor în vederea creșterii gradului de conștientizare în rândul publicului a problemelor legate de pierderea de sarcina și de infertilitate și a tuturor dificultăților care decurg din ele. Timpul necesar este de 3-4 ore pe săptămâna, online, iar durata proiectului este de 6 luni.

Persoanele interesate sunt invitate să-și trimită CV-ul și câteva fraze explicând interesul pentru proiect, cât și orice experiență relevanță, la adresele ruxandra.gubernat@gmail.com sau i.brailescu@gmail.com .

Prin artă și comunitate, către vindecare

Una din Trei este un proiect pus sub semnul reunirii, a empatiei, a comunității. Experiențelor personale li se da glas în mai multe forme artistice și simbolice, într-o manieră incluzivă, recunoscând atât trăiri individuale nefiltrate, cât și produse artistice elaborate, creatoare de context și inițiatoare de dialog. Empatia nu vine din izolare și categorisire, ci din împărtășire.

Așadar, expoziția rezultată în urmă proiectului va conține atât lucrări audio-video selecționate ale unor artiști din România și de peste hotare, cât și minimum 30 de obiecte ilustrative pentru povești personale, împreună cu 10 lucrări artistice primite de la persoane afectate de pierderea sarcinii și/sau infertilitate. Aceste semne ale durerii și ale rezilienței vor fi adunate prin intermediul unor apeluri publice care urmează să fie anunțate. În plus, expoziția va cuprinde și cele 9 lucrări pe care le vor produce participanții la atelierele de storytelling menționate mai sus, însoțite de un performance de 9 minute realizat de Ruxandra Gubernat, intitulat „Not This Baby în My Belly”.

Primul spațiu în care va putea fi văzută expoziția este Rezidență BRD Scenă 9, la București, în septembrie 2024. În luna octombrie, expoziția va călători la Sofia, în Bulgaria, iar în prima parte a anului viitor, acest mini-muzeu participativ va ajunge și în Polonia, cea de-a treia țară partenera în proiect, în galeria lokal_30 din Varșovia.

Una din trei femei are de purtat mult prea multă trauma, de una singură. Proiectul Una din Trei este totodată un răspuns și o chemare: nimeni nu ar trebui să fie însingurat în față unei astfel de traume atât de profunde, atât de existențiale; iată o șansă de a găși comunitate și de a exprimă experiențele proprii, de a oglindi trăirea individuală în artă, de a merge mai departe, împreună.

