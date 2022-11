Universitatea de Științele Vieții Timișoara a organizat un dublu eveniment cu peste 400 de profesori și studenți din 16 țări

Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I al României Timișoara a organizat, joi 17 noiembrie, un dublu eveniment la care sau reunit peste 400 de profesori și studenti din România și alte 15 țări.

Este vorba de Simpozionul Științific Internațional “Young people and multidisciplinary research in applied life sciences” cu tema :Green Energy, Tehnologies and Innovations și deasemenea decernarea titlului de Doctor Honoris Causa, domnului Ioan Cosmescu.

Anual, în luna noiembrie, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, organizează simpozionul internațional dedicat studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători ”Young people and multidisciplinary research in applied life sciences”, cu tema ”Green energies, tehnologies and innovations”.

Manifestarea s-a desfășurat în colaborare cu Academia Română – Filiala Timiș și Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești”.

Ediția din acest an, a simpozionul international a avut loc în perioada 17-18 noiembrie 2022. Tematica conferinței a acoperit o gamă largă de subiecte din domeniul științelor vieții (agricultură, horticultură, biotehnologie, silvicultură, medicină veterinară, inginerie de mediu, geomatică, industrie agroalimentară, management agricol, zootehnie), având scopul de a crea un cadru stimulativ de interacțiune și schimb de experiențe între participanți și de prezentare a ideilor și conceptelor inovatoare. Manifestarea are ca scop crearea unui cadru stimulativ de prezentare a rezultatelor cercetării, de interacţiune, schimb de idei şi experienţe între participanți.

Simpozionul a avut următoarele secțiuni: • Young People and Agriculture Research https://www.rjas.ro/ • Științe horticole, silvice și biotehnologice http://www.jhfb.ro/index.php/jhfb • Managementul Dezvoltării Rurale Durabile https://www.lsma.ro • Medicină veterinară https://simpozionfmv.usab-tm.ro/ • Zootehnie si biotehnologii http://www.spasb.ro/index.php/s pasb • Inginerie alimentară http://journal-ofagroalimentary.ro

Lucrările susținute în cadrul simpozionului vor fi publicate în jurnale indexate în baze de date internaționale. Numărul maxim de autori pentru o lucrare este de 5, din care maxim 2 cadre didactice coordonatoare.

Comentarii

comentarii