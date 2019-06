Unul dintre cei mai mari medici ai Banatului – Nicola Trăilă – își lansează cartea Elogiu chirurgiei, la UMF Timișoara

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara și Editura „Victor Babeş” organizează lansarea impresionantului volum „Elogiu chirurgiei”, semnată de unul dintre cei mai mari chirurgi ai Banatului – prof. univ. dr. Nicola Tiberiu Trăilă.

Evenimentul va avea loc în data de 20 iunie 2019, ora 17.00, la sediul Clubului Hyperion al U.M.F.V.B.T., din Piaţa Eftimie Murgu, nr. 2.

Moderator al evenimentului va fi prof. univ. dr. Dan V. Poenaru, directorul Editurii Victor Babeș, iar despre carte vor vorbi profesorii universitari Lazăr Fulger și Octavian Mazilu.

„Astăzi sunt înconjurat de sine-mi, dar nu plin de el. Mă gândesc la faptul că mai fiecare dintre noi are un parcurs asemănător. E necesar numai curajul dezvăluirii lui. Cât despre mine, îmi pare că am trăit mai multe tinereți și încerc acum să o alungesc pe ultima. Astăzi, îi sunt recunoscător timpului trăit în miezul chirurgiei, prin care am ajuns „în vorbă” cu Dumneavoastră, și cer iertare celor cărora, de-a lungul vremii, nu le-am oferit o îndestulătoare dragoste”, spune prof. dr. Nicola Tiberiu Trăilă.

