Urmărire, la Lugoj! Un șofer beat, fără permis și cu mașina neînmatriculată a fugit de Poliție

Un bărbat de 39 de ani a fost reținut de polițiștii lugojeni și „cazat” pentru 24 de ore în arestul IPJ Timiș, după ce a fost prins beat și fără permis de conducere, la volanul unei mașini neînmatriculate. În plus, bărbatul nu a oprit nici la semnalele polițiștilor, care au plecat în urmărirea lui și după aproximativ un kilometru au reușit să-l bloceze în trafic, pe strada Buziașului. În urma verificărilor efectuate în baza de date, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deținea permis de conducere, iar autoturismul avea montate numere provizorii de înmatriculare expirate. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. „S-a procedat la conducerea bărbatului la spital în vederea prelevării de mostre biologice. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a deține permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub infulența alcoolului”, au anunțat reprezentanții IPJ Timiș.

