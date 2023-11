UVT a răsplătit performanța membrilor săi. Gala Premiilor 2023

Împreună, o comunitate a excelenței în cercetare și educație, dar și a pasiunii pentru artele spectacolului și artele vizuale, aceasta este comunitatea academică a Universității de Vest din Timișoara, toți cei care s-au regăsit astăzi într-un eveniment anual special: Gala Premiilor UVT 2023, organizat în extraordinarul spațiu al Operei Naționale Române din Timișoara.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Premiile anuale de excelență subliniază esența vieții academice: este vorba de angajamentul acestei comunități universitare față de valorile pe care și le-a asumat de-a lungul timpului. Premiile de excelență UVT poartă în ele simbolistica acestor valori: onestitatea, profesionalismul, respectul reciproc – valori importante pentru noi, esențiale în existența UVT. Îi felicit pe merituoșii premiați din cadrul acestei ediții și îi încurajez să persevereze în drumul pe care s-au consacrat, cel al performanței strălucite.”

Eveniment anual dedicat știinţelor, artelor și sportului, a beneficiat de aportul unor parteneri instituționali remarcabili ai Universității de Vest din Timișoara, cărora le mulțumim, cei care au făcut posibilă organizarea acestei sărbători a mediului academic din comunitatea noastră. Le aducem mulțumiri acestor parteneri de drum lung, BCR, CTP, Linde, FLEX, Eviden, NOKIA, ATOS, Unicredit Bank, Hamilton și MARSH, alături de Consiliul Județean Timiș, pentru că au încredere în comunitatea excelenței academice a UVT.

De asemenea, evenimentul anual al premiilor acordate de UVT a beneficiat de un spectacol oferit de maestrul Horațiu Mălăele, dar și de evoluțiile talentaților studenți ai Facultății de Muzică și Teatru a UVT, care au susținut două momente muzicale. Prima piesă a fost compoziția ,,Nu-i bai!” din opereta “Lasați-mă să cânt!” de Gherase Dendrino, interpretată de studenții Sorina Boboruta, Paula Harca, Anamaria Buturca, Mihai Cicu, Alexandru Ticula, Darius Gruita, cu acompaniamentul la pian oferit de lect. univ. Siviana Cîrdu, clasa conf. univ. dr. Mariana Șarba. Au urmat apoi piesele „Dance of the little dragon”, de Anže Rozman, și „Yellow single Line”, de Gareth Mc Learnon, interpretate de Romanian Flute Ensemble, în componența căruia fac parte Romina Onișor, Tabea Bebeșelea, Katica Lazar, Riana Savu, Diana Rusu, Matilda Onț, Bella Moisa, Eduard Miclea, din clasa conf. univ. dr. Matei Ioachimescu.

Premiile acordate reflectă rezultatele anuale de excepție ale membrilor comunităţii academice din UVT din ariile știinţelor, artelor și sportului, precum și serviciile aduse universităţii de alte personalități sau instituţii. În cadrul galei au fost decernate zece premii, dintre care șase premii pentru diferite domenii ale știinţelor, artelor și sportului, precum și patru premii speciale, pentru contribuţia la implementarea politicilor Universităţii de Vest din Timișoara și pentru contribuţia la creșterea prestigiului UVT în plan naţional şi internațional.

Laureații premiilor de excelență UVT în 2023 sunt: