UVT la conferință EAIE – cel mai mare eveniment european privind internaționalizarea învățământului superior

Universitatea de Vest din Timişoara continuă să își extindă aria de promovare și prospectare universitară, prin participarea, în perioada 24-27 septembrie 2019, la Helsinki, la cea de a-31-a Conferință EAIE (European Association of International Education), cel mai mare eveniment european în domeniul internaționalizării învățământului superior.

„Rezultatele Universității de Vest din Timișoara, din cadrul Conferinței EAIE din acest an, confirmă angajamentul nostru instituțional pentru procesul de internaționalizare, iar recunoașterea eforturilor noastre de către EAIE ne onorează și ne motivează în stabilirea unor obiective îndrăznețe, într-o lume a învățământului superior din ce în ce mai globalizată”, declară rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof.univ.dr. Marilen Pirtea

Ca în fiecare an, EAIE celebrează excelența în domeniul internaționalizării, recompensând efortul, implicarea și inițiativele universităților în acest domeniu.

La ediția din acest an, Universitatea de Vest din Timișoara a pășit pe podium, fiind astfel recunoscută “ca un model de bune practici în internaționalizare, implementarea cu succes a strategiilor de internaționalizare și promovarea valorilor EAIE”, în cadrul sesiunii “Excellence in internationalisation: the 2019 EAIE Institutional Award finalists”

De asemenea, la Helsinki, Universitatea de Vest din Timișoara a fost reprezentată atât în cadrul pavilionului național „Study in Romania”, organizat de către Consiliul Național al Rectorilor, cât și în cadrul sesiunilor conferinței, prin două intervenții unice la nivel național:

1. Participarea în cadrul sesiunii Ignite cu un exemplu de bune practici din cadrul UVT, pe tema “Making the (digital) difference in internationalization – reaching towards Generation Z”

2. Câștigarea premiului I în cadrul competiției de postere, cu prezentarea rezultatelor lucrării “Encompassing all voices in (re)painting the student mobility picture: exploring the good, the bad and the ugly” (https://www.eaie.org/helsinki/programme/programme-overview/activity/1971.html ).

Comentarii

comentarii