Valeriu Sepi a redesenat coperta albumului “Cantafabule”, cenzurat de comuniști – foto

Artistul Valeriu Sepi (79 de ani), cunoscut ca și “căprarul de la Phoenix”, autorul coperților albumelor “Cei ce ne-au dat nume”, “Mugur de fluier” și “Cantafabule” a fost invitat la Timișoara International Tattoo Convention, pentru un eveniment inedit. Acesta a reconstituit coperta discului “Cantafabule”, apărut în 1975. Autoritățile comuniste au cenzurat planurile inițiale pe motiv că s-au folosit doar culorile de pe drapelul Ungariei.

“Am făcut toată compoziția și conceptul de la copertă, cu Cantemir pe față, cu inorogul pe spatele discului. Când deschideai discul, trebuia să fie bestiarul, zoomania. Am mers cu rezultatul finit la tovarășa Zamfir. A zis că e foarte frumos, dar nu poate să dea bun de tipar. Am întrebat, de ce? Mi-a spus că am făcut un cer roșu, niște stele verzi, iar hârtia e albă. E roșu-verde-alb, e simbolul steagului unguresc. M-am înfuriat și m-am dus la Adrian Păunescu, la București. I-am zis ce am pățit, că tovarășa Zamfir a spus că fantasmagoriile noastre sunt cam ungurești. Păunescu nu ne-a ajutat, i-a dat dreptate tovarășei de la cultură. Ei au imprimat greșit și numele albumului, așa de profesioniști au fost. În loc de <Cantafabule>, au scris <Cantofabule>”, a declarat Valeriu Sepi.

Valeriu Sepi a reconstituit albumul original în cadrul unui eveniment inedit organizat la Timișoara International Tattoo Convention.

„E un proiectul de restaurare culturală. În 1975, Phoenix a lansat albumul <Cantafabule>, care a fost o premieră la vremea lui, a fost primul dublu album din România. Un album extraordinar și e o întreagă poveste în spatele lui. Am luat legătura cu Valeriu Sepi și cu graficianul Rică Scorobete, iar în cadrul convenției am prezentat cum ar fi trebuit să arate coperta <Cantafabule>, pentru că la vremea aia, cei de la Electrecord au masacrat-o. S-au folosit doar jumătate din ce au propus artiștii, în niște condiții grafice groaznice, au greșit și numele albumului, i-au spus <Cantofabule>”, a mai spus Sorin Stanca, organizatorul convenției de tatuaj de la Timișoara.

“Cantafabule” a fost primul dublu-disc scos în România și este considerat un veritabilă capodoperă a muzicii rock românești. Conceptul a plecat de la un bestiar din secolul al XIV-lea găsit de Andrei Ujică. Bestiarele sunt cărți medievale în care se evocau animalele de origine fabuloasă, ca simbol al forțelor binelui și răului. Piesele de pe album au fost compuse de Nicu Covaci și Josef Kappl, iar versurile au fost scrise integral de către tandemul Șerban Foarță-Andrei Ujică.

Din Phoenix au făcut parte atunci Nicu Covaci, Josef Kappl, Mircea Baniciu, Gunther Reininger și Ovidiu Lipan.

