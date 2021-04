Valsul șnițelelor – premieră culinară la 7 km de Timișoara

Cu respectarea regulilor de protecție anti-COVID, un eveniment culinar inedit intitulat Valsul șnițelelor a avut loc, în premieră, în micuțul sat bănățean, Covaci, aflat la 7 km de Timișoara, în weekend, 10 -11 aprilie.

Acesta s-a desfășurat după alte manifestări cu denumiri la fel de provocatoare: Atacul burgherilor, Bucuria colțunașilor sau Festivalul papanașilor și Parada clătitelor și vor mai urma Simfonia ștrudelelor și Bătălia chiftelelor.

De ce această denumire nemaiauzită, Valsul șnițelelor, ce îmbină două concepte, ce amintesc de operă și hrană? Florin Macavei, proprietarul pensiunii Anette, unde s-a desfășurat evenimentul, a explicat: ”M-am inspirat de la altă denumire, șnițelul vienez, care la mine s-a transformat în valsul șnițelelor sau simfonia ștrudelelor. Am zis să aduc unele schimbări, să îl adaptez locului. Apoi, prin extindere, a devenit atacul burgherilor, bucuria colțunașilor sau bătălia chiftelelor. Am încercat să vin cu denumiri inedite. Am vrut altceva”.

Fiindcă ne aflăm în plină pandemie de coronavirus și organizatorii nu erau siguri că vor avea clienți, au fost pregătite numai două feluri de șnițele: unul de porc și celălalt din piept de pui. ”Puteam să facem mai multe variante, dar ne-am redus la două, fiindcă ne-am gândit că nu vor veni oamenii. Avem un bucătar foarte bun care le prepară”, a explicat Florin. Dintre toate evenimentele cel mai mare succes l-a avut Festivalul papanașilor, când în două zile au fost vândute 10.000 de papanași, dar asta înainte de pandemia COVID19.

Cu acest prilej, ne-a fost prezentată și o delicioasă rețetă de șnițel de porc. Se alege cel mai bun cotlet de porc și se taie felii delicate a câte 100-120 de grame, apoi se bat pe un tocător pentru a le subția mai mult și frăgezi. Se presară peste ele sare și piper, apoi într-un bol, se sparg 3 -4 ouă, iar în într-o farfurie se pregătește pesmetul. Ouale se bat cu furculița, până se face puțină spumă la suprafață. Se tăvălește fiecare felie de carne prin pesmet, apoi prin oul bătut și se bagă în tigaia cu ulei fierbinte. Se prăjește fiecare șnițel până devine auriu, pe ambele părți. Se scoate pe hârtie absorbantă de bucătarie pentru a drena uleiul în exces de pe suprafață. Se servește de obicei cu o garnitură de legume sau cartofi prăjiți și salată proaspătă, cu un pahar sau două de vin.

Comentarii

comentarii