Veștile despre Nicu Covaci nu sunt bune. “Vom ține sub discreție diagnosticul”

Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a fost operat pe creier, în 22 martie, la Spitalul Judeţean din Timişoara. Intervenția chirurgicală a fost o reușit, însă ultimele vești transmise de cei din Phoenix, pe pagina oficială de Facebook, nu sunt îmbucurătoare. Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a fost operat pe creier, în 22 martie, la Spitalul Judeţean din Timişoara. Intervenția chirurgicală a fost o reușit, însă ultimele vești transmise de cei din Phoenix, pe pagina oficială de Facebook, nu sunt îmbucurătoare.

“Oameni buni, ne-au parvenit rezultatele finale și fārā echivoc ale analizei situației medicale a lui Nicu. Vom ține sub discreție diagnosticul, însă veștile nu sunt bune. Starea lui Nicu este stabilă, urmează cursul tratamentului și este sub cea mai bună îngrijire posibilă! Condiția medicală nu îi permite vizite, inclusiv noi limităm contactul, asa că adresăm rugāminte către presă a nu se insista în sensul acesta! Am promis că vă ținem la curent cu informatii veridice și clare și asta vom face”, au transmis cei de la Phoenix.

Conform dorinței lui Nicu Covaci, trupa Phoenix va relua concertele fără el: în 24 aprilie vor cânta la Constanța, în 22 aprilie la București, în 26 aprilie la Bacău și 27 aprilie la Iași.

