Viziunea lui Dominic Fritz și a USR pentru Timișoara anului 2030: un oraș al cartierelor, un oraș metropolitan, un oraș european

La evenimentul „Timișoara 2030 – o viziune strategică pentru Capitala Banatului” al USR Timișoara, cel introdus, încă o dată, drept „viitorul primar al Timișoarei”, Dominic Samuel Fritz, a reluat ideile transmise și de candidații USR la Consiliul Local, dar, de această dată, formulate într-un plan general. Cu trei principii și cinci priorități, Fritz plănuiește „să schimbe nu doar jucătorii, ci regulile jocului”.

Cuvântul de deschidere i-a aparținut prof. univ. dr. Marcel Tolcea, membru fondator al Fundației Timișoara. Acesta a prezentat câteva argumente în favoarea alegerii „neamțului ce umblă pe țoglă” ca primar. Profesorul universitar a început spunând că Fritz e la „vârsta afectivă cea mai potrivită pentru a putea să fie îndrăgostit de Timișoara. Iată, avea 19 ani când a venit și împlinește, în 2020, 17 ani de fascinație timișoreană. E cea mai romantică vârstă la care poți să urnești stelele”.

În opinia acestuia, Timișoara are nevoie de un primar care „să o înțeleagă asemenea unui copil cu nevoi speciale, cu exces de cale ferată în loc de fermoar, dar și cu deficit de parcări, dar mai ales cu deficit de atenție din partea celor care ar trebui să fie foarte atenți”. De asemenea, Tolcea a mai spus că primarul „ar trebui să știe să iubească Timișoara ca și cum și-ar iubi o familie formată din cel puțin opt frați: Cetate, Elisabetin, Mehala, Iosefin, Freidorf, Fabric, Fratelia. Alegeți voi care din ultimele nume cu F i se potrivește cel mai bine lui Dominic”.

Urcat pe scenă, Dominic Fritz, a început prin a prezenta de ce a ales numele de „Timișoara 2030 – o viziune strategică pentru Capitala Banatului”: „Poate vă întrebați de ce un candidat care își dorește să câștige alegeri în anul 2020 își lansează platforma cu un salt de un deceniu în viitor, dacă ceea ce ne doare este prezentul. Știu că există voci care spun că acest Dominic Samuel Fritz nu are soluții concrete. Știu că există voci care spun că acești oameni din USR și din Plus sunt doar plini de idealisme, prizonieri în abstracțiuni și generalități. Eu pot să înțeleg aceste temeri și sunt profund convins că Timișoara are nevoie, mai mult decât oricând, tocmai de o perspectivă pe termen lung, pentru că actuala treabă de mântuială și lipsă de imaginație și ambiție în administrația locală ne fură, în mod concret, șansa unui viitor mai bun”.

„Dacă vrem să schimbăm Timișoara, trebuie să schimbăm ziduri ridicate de incompetență, de mușamalizare, de nepotism. Să reconstruim o administrație locală bazată pe competență, pe transparență și profesionalism.(…) Nu vrem să schimbăm doar jucătorii, noi vrem să schimbăm regulile jocului!”, a continuat acesta, înainte de prezenta principiile și prioritățile concrete ale viziunii USR Timișoara.

Cele trei principii sunt: „1.Timișoara este un oraș al cartierelor”, „2. Timișoara este un oraș metropolitan” și „3.Timișoara este un oraș european”. Legat de primul, Fritz a spus că se dorește implicarea cetățenilor în deciziile care îi afectează direct și dezvoltarea unei strategii pentru fiecare cartier în parte.

În privința celui de-al doilea, useristul dorește „renunțarea la orgoliile de triburi” și înțelegerea faptului că „Timișoara nu se termină la limitele unității administrativ teritoriale”, prin implicarea, în comun, a Timișoarei și comunelor din zonă într-o singură strategie de dezvoltare.

Spunând și că „Timișoara este un oraș european”, Fritz se vrea înțeles faptul că „Diversitatea naște întrebări, întrebări nasc idei, iar idei nasc prosperitate”. Acesta a atacat și prestația administrației actuale în atragerea fondurilor europene, dând și o promisiune, cea despre care spune că este cel mai sigur: „Noi vom dubla suma fondurilor europene atrase pentru Timișoara!(…) Timișoara a atras, în ultimii șapte ani, din fonduri europene, 1.600 de euro pe cap de locuitor. În aceeași perioadă, Oradea a atras 3.500 de euro pe cap de locuitor.

Ajungând și la priorități, prima, pentru USR, va fi: „Deschidem și digitalizăm administrația locală. În acest sens, Fritz promite realizarea lista cu patrimoniul orașului, implicare adevărată, cu cetățeni și experții băgați în seamă, și digitalizare completă a actului administrativ.

Pentru a doua prioritate, „Afirmăm tradiția timișoreană de inovare și creativitate”, USR se pregătește de parteneriate în trei direcții: universitățile din Timișoara, mediul privat și cultura timișoreană. „Timișoara trebuie să ajungă primul centru universitar din România, în afara Bucureștiului!”, a spus, printre altele acesta. Pentru acest lucru, el propune un închegarea unui consorțiu universitar între cele patru universități din oraș.

„Conectăm oameni cu un sistem modern de mobilitate urbană” este cea de-a treia prioritate USR Timișoara. „Dom’ primar, vă rog să înțelegeți: înmulțirea benzilor de circulație nu reduce, ci crește numărul de mașini din trafic”, a spus Dominic Fritz. Soluția acestuia sunt mijloace alternative: „Pistele de bicicliști nu sunt un moft al unor hipsteri, ci sunt o necesitate”.

Pentru cea dea patra, „Curățăm și înverzim Timișoara” și a cincea, „Construim un oraș pentru copii și seniori”, candidatul USR spune că trebuie luată în considerare „încălzirea globală ca un megatrend economic”, construirea pe malurile Begăi a unui coridor verde extins, investițiile în energie curată și eficientizarea termică, pentru prima, și pus accent pe educație, pe școlile de cartier și sistemul de sănătate.

În ultima parte a evenimentului, au fost chemați pe scenă Claudia Popovici, vicepreședintele Consiliului consultativ de cartier Plopi- Kuncz, Brândușa Armanda, jurnașistă, Val Mureșan, antreprenor, Rudolf Gräf, arhitect, și Ruben Lațcău, vicepreședintele USR Timișoara.

În discuțiile acestora, au fost sesizate probleme cu care se confruntă Timișoara, din cauza administrației locale actuale: „doar promisiuni, odată la 4 ani” în cartierele Plopi și Kuncz, faptul că deciziile se iau fără consultarea locuitorilor afectați și lipsa alternativelor pentru trafic.

Unele din întrebările ridicate de invitați au fost: „Mai sunt cartierele comunități? Mai pot locuitorii cartierelor să și contribuie cu ceva?” sau „Mai avem cultură care să joace și rolul de conector?”. Totuși, s-au făcut și propuneri pentru viitor: atragerea de oameni-cheie din domeniul tehnologiei, realizarea Centurii ocolitoare și a inelelor 2, amenajarea trotuarelor din cartierele Plopi și Kuncz sau reamenajarea Casei Muhle, a sinagogii din Piața Traian și a Castelului Huniade.

