Vlad Neaga din Timișoara – campionul României la Superbike 2020. Este al treilea titlu de campion din 2020

Pe circuitul Grand Prix Plevna, Federația Bulgară de Motociclism a organizat etapele V și VI din Campionatul European BMU Road Racing,în 10 -11 octombrie, dar și ultimele două etape din Campionatul Național de Viteză al României.

Vlad Neaga, sportivul de la VN Motorsport Timișoara, a avut un weekend excelent la Plevna, câștigând în ambele etape naționale și este noul Campion Național al României la clasa Superbike 2020. El reușește această performanță chiar de la prima sa participare la clasa regină.

Cele două zile de competiție au fost intense și solicitante pentru Vlad Neaga, care a trebuit să se adapteze rapid la condițiile de rulare pe circuit, pe care nu a mai concurat cu o motocicleta de 1000 cc și să obțină acei timpi care să-i aducă victoria.

După ce în prima etapă națională de la Adâncata a căzut, câștigarea titlului depindea de evoluția sa în aceste ultimele două etape. Astfel, Vlad a pornit determinat și concentrat pe obiectivul propus, reușind în ambele curse să păstreze un ritm constant și să se detașeze ca învingător în Campionatul Național. Rezultatele sale au fost notabile și în Campionatul European BMU Road Racing, obținând locul 5 în cursa de sâmbătă, respectiv locul 4 în cursa de duminică, după piloții bulgari.

Cel mai rapid pilot român al momentului și-a adăugat în palmaresul său și titlul de Campion Național Superbike 2020 care marchează cel de-al treilea rezultat remarcabil din acest sezon competițional, după titlul de Campion Național Supermoto SOpen și cel de Campion MotoRC.

“Sunt extrem de bucuros că am reușit, chiar și în acest an atipic, să obțin trei titluri naționale. De fapt obiectivele au fost de a participa la aceste competiții și de a mă clasa printre cei buni, ținând cont că e prima dată când concurez cu o motocicletă de 1000 cc.

Mi-am testat și capacitatea de adaptare rapidă la cerințele unei asemenea clase și chiar m-am autodepășit obținând niște timpi foarte rapizi. În acest an competițional, am avut parte de o experiență intensă, din care am învățat multe și care îmi dă certitudinea că motociclismul românesc are un nivel din ce în ce mai bun și câștigă din ce în ce mai mulți fani.

Rezultatele acestea au venit însă în urma unei munci îndelungate, fiind peste 10 ani de când practic motociclismul, și de aceea mă simt pregătit să reprezint cu succes România și în competițiile internaționale de motociclism viteză, ceea ce îmi și doresc pentru următorul sezon ”, a declarat tânărul Vlad Neaga.

