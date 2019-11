Voluntarii au adunat 200 de saci cu gunoi, la Lugoj

Voluntarii s-au mobilizat, din nou, pentru a aduna gunoiul din Lugoj. De această dată au fost ecologizate malurile râului Timiș, care au fost invadate de gunoaie. Acțiunea, organizată cu sprijinul Asociației Natura din România, s-a desfășurat sub genericul „Let’s Do It, Lugoj!” și a reunit 40 de voluntari cu spirit civic, printre care s-a aflat și un grup de elevi de la Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu”, care, în doar două ore, au adunat 200 de saci cu gunoi de pe malurile Timișului, în zona Cotu Mic. ”Nu a fost vorba doar despre strâns de gunoaie, ci despre reevaluat și ajustat mentalități, atitudini și comportamente. Cu cât vor fi mai mulți cei care vor desprinde și deprinde ceva pozitiv din toată mizeria care ne înconjoară, cu atât șansele să mai avem o lume și o viață care să merite trăite cu fruntea sus și spatele drept vor fi mai mari!”, au anunțat organizatorii. Acțiunea a fost sprijinită și de Primăria Lugoj, care a asigurat ridicarea gunoiului adunat de voluntari.

