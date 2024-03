Vrea să îl învingă în luptă politică pe Simonis. Alin Nica a refuzat să lanseze atacuri murdare la adresa adversarilor

”Dorința mea este una simplă, vreau să îl contracandidez pe Alfred Simonis”, spune Alin Nica, președintele PNL Timiș, care își dorește un nou mandat la șefia consiliului județean, în timp ce șefii de la București vor să impună candidatul unic, adică reprezentantul PSD.

Liderul PNL Timiș spune că el își dorește să îl candideze pe Simonis, el reprezintă dorința celor 40 de primari liberali din județ. Este inaceptabil ca un reprezentant al PSD să stabilească ce și cum se întâmplă în PNL Timiș, Simonis dorește dezintegrarea filialei locale a PNL, spune Nica.

”Dorința mea, a filialei PNL Timiș și a celor peste 40 de primari, este una simplă: competiție electorală cu PSD, nu blat cu “arbitrii” de la București. Vreau să îl contracandidez pe Alfred Simonis deoarece este inacceptabil ca un psd-ist să stabilească regulile de joc pentru filiala PNL Timiș. În momentul de față, PNL Timiș are un număr record de primari, are o organizație județeană de care sunt mândru și mai ales, PNL Timiș are coloană vertebrală. Ce vrea Simonis în Timiș, nu este o alianță politică ci dezintegrarea filialei PNL”, a anunțat Alin Nica.

El spune că nu a dorit funcții … alternative și că nu a acceptat sugestiile de atacuri murdare a adversarilor politici. Și nu numai,

”Am fost întrebat de mai multe ori de ce nu accept funcțiile de consolare primite în locul candidaturii la Consiliul Județean Timiș. Am fost îndemnat să candidez la Primăria Timișoara și am fost încurajat să mă întorc cu atacuri murdare împotriva lui Simonis sau a lui Robu. Nu voi face nimic din aceste lucruri deoarece am repere clare și știu motivul pentru care oamenii mă susțin. Am fost și rămân o prezență curată în politica din Timiș. Cred în bun simț, atât în politică cât și în viața de zi cu zi. Cei care mă cunosc personal pot confirma că niciodată nu am vânat funcții, nu am orgolii și caut să îmi trăiesc viața în echilibru”, a mai spus liderul PNL Timiș.

Oamenii liberali din administrația comunelor și orașelor timișene nu sunt de acord să se închine în fața lui Simonis, susține liderul PNL Timiș.

”Înțeleg lupta politică a lui Simonis dar nu sunt de acord cu ea deoarece lovește în colegii din PNL. Luni de zile, ani chiar, primari, viceprimari, consilieri locali și județeni, șefi de organizație, responsabili de zonă, au muncit în comunitățile lor, au câștigat respectul alegătorilor și nu vor să se închine PSD-ului.

Pentru Nicolae Robu are un mesaj special, Nica sugerează că ar fi fost fair play dacă venea alături de oamenii filialei și nu să se ducă la poze pe centură, alături de șefii PNL și PSD, ar fi făcut-o pentru membrii liberali nu pentru Nica.

”Înțeleg și poziția lui Nicolae Robu care își dorește foarte mult candidatura la Timișoara, dar cred că ar fi fost mai bine dacă venea alături de filiala PNL Timiș, în Piața Unirii. N-ar fi venit pentru mine ci pentru cei care susțin spiritul și valorile Timișoarei”, a încheiat Alin Nica.

