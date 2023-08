Weekend plin de evenimente, la Iulius Town Timișoara: a cincea etapă a circuitului național de baschet 3×3 Sport Arena Streetball Tour 2023, proiecții cu tematică astronomică în planetariul gonflabil și filme îndrăgite la Flight Cinema

60 de echipe vor participa în weekend la al cincilea Turneu al circuitului național de baschet 3×3 Sport Arena Streetball Tour 2023, care are loc pe terenurile amenajate în Iulius Gardens. O aventură educațională în sistemul solar îi așteaptă pe curioșii de toate vârstele, odată cu spectacolul memorabil oferit de seria de proiecții cu tematică astronomică a Planetariului gonflabil. Și tot în acest weekend, Flight Cinema aduce, în parcul Iulius Town, filme mult așteptate de publicul cinefil.

A cincea etapă a circuitului național de baschet 3×3 Sport Arena Streetball Tour 2023 se va juca, în perioada 19-20 august, la Iulius Town, pe terenurile amenajate în Iulius Gardens. Terenul de baschet din Iulius Town Timișoara e acum al tău pentru că vei avea parte de multe concursuri cu premii, o zonă cu jocuri de baschet, muzică, distracție și atmosferă de vacanță.

Competiția reunește jucători din întreaga lume, care participă la turneele de baschet 3×3 desfășurate sub egida FIBA 3×3, și primesc puncte în clasamentul mondial, în funcție de categoria și de nivelul turneului la care participă. Aceste puncte sunt contabilizate și în clasamentul mondial pe națiuni, unul dintre criteriile principale pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și la turneele de calificare pentru Jocurile Olimpice.

În perioada 18 august – 3 septembrie, Planetariul gonflabil aduce în Foodcourtul Iulius Town proiecții cu tematică astronomică, destinate tuturor categoriilor de vârstă. Principala proiecție este spectacolul full-dome „LUMI ÎNDEPĂRTATE – Viaţă extraterestră?”, care prezintă o călătorie fascinantă, plină de culoare și dinamism, prin spațiu și timp. Vei afla misterele constelaţiilor din Emisfera Nordică şi a constelaţiilor zodiacale și vei asculta simfonia corpurilor cerești din Sistemul Solar! A doua proiecție este spectacolul full-dome „DE PE TERRA ÎN UNIVERS”, iar călătoria te va duce mai departe de Calea Lactee, unde vei ,,traversa” imensitatea inimaginabilă a miliardelor de galaxii și vei zări marginile Universului Observabil. A treia proiecție, ,,PATRULA ZULA – Cu picioarele pe Pământ”, se adresează copiilor și aduce personaje îndrăgite din serialul cu același nume. Patrula Zula trebuie să călătorească în timp până la începuturile planetei Pământ, înainte ca depozitarea ilegală a deșeurilor să aibă consecințe catastrofale. În acest proces, eroii noștri învață despre formarea și dezvoltarea planetei Pământ și despre formele de viață pe care le numesc ,,casă”. Prețul unui bilet este de 30 de lei, iar proiecțiile au loc în fiecare zi, din oră în oră, în intervalul orar 10.00 – 22.00.

Flight Cinema in My Town revine în parcul Iulius Town, în acest weekend, cu o selecție interesantă de filme, propuneri cinematografice care spun povești captivante pentru toate preferințele. Vineri, de la ora 20:00, ai parte de aventură și mult umor cu ,,The Big Wedding”, o comedie în care tabloul unei căsnicii reușite pare să fie cea mai mare provocare. Sâmbătă, de la aceeași oră, ,,The Expandables 3” invită pasionații de filme thriller să afle povestea mercenarului Stonebank, iar duminică, ,,Red 2” îți face cunoștință cu misterele din spatele proiectului Nightshade. Serile continuă cu After Party, unde te poți bucura de lumina lunii și de muzică bună, în compania celor dragi. Accesul la Flight Cinema in My Town este gratuit, iar tu ai posibilitatea să rezervi o masă, completând formularul https://iuliustown.ro/ro/evenimente/flight-cinema-in-my-town-18-20-august. Nu uita faptul că rezervările se fac până în ora 15:00 și sunt valabile până la ora 19:30.

Socializează și alege să trăiești emoții intense într-un decor din care nu vor lipsi bean bagurile confortabile!

Și de această dată, duminica este dedicată celor mici, care sunt invitați, începând cu ora 11:00, în Atriumul Iulius Town, la piesa de teatru de păpuși ,,Ieduțul fermecat”, un spectacol vesel, plin de cântece, de bucurie, dar și de învățăminte pentru copii.

