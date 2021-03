Zoltan Nemeth, nominalizarea USR PLUS pentru prefect de Timiș, prezentat și oficial

Luni, 1 martie, USR PLUS Timiș și-a prezentat nominalizarea pentru funcția de prefect al județului Timiș: avocatul Zoltan Nemeth. Acesta ar putea ocupa poziția încă de săptămâna viitoare, dar încă nu este garantat acest lucru. Prioritățile lui Nemeth vor fi punerea în aplicare a programului de guvernare, gestionarea epidemiei de COVID-19, depolitizarea funcțiilor publice și verificarea mai atentă a hotărârilor luate de autoritățile locale.

„Din partea USR PLUS Timiș, Zoltan Nemeth este nominalizarea pentru prefect la nivelul județului Timiș. În interiorul USR Timiș a fost o competiție între trei oameni puternici, între trei oameni care au demonstrat și au fost alături de noi de la început și cu ei am reușit să ajungem unde suntem astăzi: să avem aleși locali, să avem primari, să avem aleși județeni, să avem ministru, să avem secretari de stat, să avem prefect la nivelul județului Timiș. Din punctul meu de vedere, Zoltan Nemeth nu este un câștigător, ci este acea persoană care în clipa de față are în spate și va avea în spate o povară de a demonstra și arăta ceea ce am promis noi de la început. Zoltan Nemeth este acel coleg care a venit alături de noi de la începuturile USR-ului și s-a ocupat de tot ce ține de partea juridică în interiorul USR-ului și a ajutat inclusiv la nivel național”, a declarat Cristian Moș, președinte USR Timiș, copreședinte USR PLUS Timiș.

„În calitate de reprezentant al consilierilor județeni, pe de o parte de bucurăm, pe alta ne întristăm. El reprezenta imaginea profesionalismului în grupul nostru de consilieri județeni. Noi îl pierdem ca profesionist în domeniul dreptului, dar îl câștigă Instituția Prefectului. Prin asta, cred că materializăm cele două obiective majore ale USR PLUS-ului, anume profesionalizarea funcțiilor publice, atât la nivel local cât și central. Următorul pas este depolitizarea subordonatelor acestor instituții”, a adăugat și Raul Olajos, președintele PLUS Timiș, de asemenea copreședinte USR PLUS Timiș.

Zoltan Nemeth a început prin a se prezenta: are 34 de ani, e născut și crescut în Timișoara, în 2009 a absolvit studiile de licență, în 2011 a luat și masterul, iar din 2018 este doctorand, toate la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. De zece ani el este avocat, specializat în drept comercial, dar și administrativ, spune el, mai ales din prisma de coordonator juridic USR PLUS Timiș. El a intrat în politică în 2016, fiind membru fondator al USR Timiș. În prezent este vicepreședinte USR Timiș și consilier județean.

„Începând cu acest an, această funcție devine una politică, atribuțiile rămân însă aceleași. S-a înființat acea funcție de secretar general, dar atribuțiile prefectului în Codul Administrativ nu au fost modificate. Conform definiției legale, prefectul este garantul respectării legii și ordinii publice la nivel local, fiind reprezentantul guvernului în teritoriu. În ultima perioadă, prefectul a ajuns să fie o poziție mult mai vizibilă, o poziție care a atras multe priviri, raportat la calitatea acestuia de președinte al comitetului județean pentru situații de urgență. Măsurile luate de acest comitet, în opinia mea, trebuie să fie luate în urma unei analize de oportunitate, dar și în acord și în limitele prevederilor legale”, a declarat Nemeth.

Nou prefect a vorbit și de prioritățile sale: „Principalele mele obiective din funcția de prefect al județului Timiș ar următoarele: punerea în aplicare a actualului program de guvernare al coaliției actuale de guvernare, îmbunătățirea comunicării publice, gestionarea epidemiei de COVID-19 și susținerea măsurilor care au un impact real în combaterea răspândirii COVID-19, efectuarea demersurilor necesare pe lângă autoritățile centrale – comitetul național de gestionare a activității de vaccinare – pentru realizarea unei campanii de vaccinare de succes în Timiș, alocarea numărului de doze și predictibilitate privind numărul de doze.

O altă atribuție și un obiectiv este că îmi doresc o verificare reală a legalității actelor emise de autoritățile locale, nu una doar formală, dar făcută într-un timp mai scurt. În primul rând, prefectul să prevină emiterea acestor acte, să nu fie în postura de formula acțiuni, fie acel recurs grațios pe care îl are prefectul, fie în instanță. Un alt obiectiv ar fi susținerea împreună cu ceilalți decidenți locali ale proiectelor mari ale județului Timiș care necesită finanțare de la guvern. Un alt obiectiv este aplicarea riguroasă la nivelul județului Timiș a măsurilor guvernului de depolitizare a funcției publice”.

Legat de secretarul general al prefecturii, Nemeth a spus că încă nu au fost purtate discuții, nici în cadrul USR PLUS Timiș, nici în cadrul alianței cu PNL, cu toate că se vehiculează că actualul subprefect Mircea Băcălă va ocupa această funcție, în același mod în care a ajuns și în actuala, prin mobilitate. Cu toate că spune că el va susține concursurile transparente peste tot unde este posibil, în acest caz Nemeth nu a putut da detalii despre intențiile alianței USR PLUS, cel puțin nu înainte de discuțiile interne.

Cel mai probabil, noile mandate în conducerea prefecturii vor putea fi preluate din 9 martie, însă o problemă în privința prefectului este faptul că Liliana Oneț, cea care încă este în funcție, este în concediu medical. Nu este clar dacă, în această situație, i se va putea termina mandatul. În opinia viitorul prefect, acest lucru nu ar trebui să fie un impediment, mai ales că și Oneț a fost detașată în această funcție.

În privința măsurilor pentru combaterea răspândirii COVID-19, Nemeth consideră că trebuie analizate toate datele, de care la acest moment nu dispune, pentru a fi luate măsuri coerente. Despre alt subiect, legat de trecutul său profesional, când a reprezentat firma Îngerii Galbeni în instanță, el a spus: „Avocatul nu se identifică cu clientul său”.

