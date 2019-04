23 de milioane de lei de la Ministerul Sănătății pentru spitalele din Timiș. 10 milioane sunt pentru finalizarea lucrărilor la Spitalul de Copii din Timișoara

Ministerul Sănătății a alocat miercuri 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de investiții la Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” din Timișoara. Repartizarea fondurilor a fost aprobată în comisia de lucru a ministerului.

În urma vizitei făcute la mijlocul lunii ianuarie, la Timișoara, ministrul Sorina Pintea a promis că va da banii necesari finalizării lucrărilor la noul spital.

Mai rămâne acum, însă, ca și Primăria Timișoara să se țină de promisiunea făcută de primarul Nicolae Robu conducerii ministerului, iar cele 7 milioane de lei ce sunt prevăzute în bugetul local pe 2019 să și fie date pentru lucrările ce se realizează în prezent la cea mai importantă unitate sanitară pentru îngrijirea copiilor din vestul României. Practic, un prim spital regional modern pentru copii.

“Iată că promisiunile făcute de Partidul Social Democrat se îndeplinesc. În urma discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Sănătății, am reușit să atragem banii necesari finalizării construcției Spitalului de Copii Louis Țurcanu. Obținerea fondurilor pentru investiția la noua clădire a fost una dintre prioritățile mandatului meu de parlamentar. De asemenea, am înțeles că și consiliul local va vota în zilele următoare alocarea de bani pentru continuarea lucrărilor la ceea ce va fi, spun eu, o unitate medicală de elită. Este important că, în sfârșit, s-a înțeles că Spitalul Louis Țurcanu este o prioritate, nu doar locală, ci și regională, pentru că pacienții care ajung să fie tratați aici vin din toată regiunea de vest și chiar de mai departe.

Timișoara avea mare nevoie de un asemenea spital. După finalizarea lucrărilor de construcție la noul corp de clădire, sunt convinsă că Ministerul Sănătății va aloca și banii necesari pentru dotarea unității sanitare cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație”, spune deputatul PSD de Timiș Bianca Gavriliță.

În plus, tot prin alocare directa, alte două unități sanitare vor primi în acest an bani pentru dotare cu aparatură medicală. Este vorba de Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș din Timișoara, căruia i s-au alocat aproape 10 milioane de lei pentru achiziția de aparatură medicala modernă, și de unitatea sanitară din Făget, care va primi tot în acest an 2,3 milioane de lei pentru dotări cu echipamente medicale.

