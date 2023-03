30 de ani! Alors, on dance! FlashMob-ul Francofoniei, la Timișoara

Cu prilejul sărbătoririi celor 30 de ani de la aderarea României la Organizația Internațională a Francofoniei, Institutul Francez Timișoara le propune tuturor francofonilor din Banat să participe la FlashMob-ul Francofoniei.

” Vom dansa pe melodia, Alors, on danse a artistului belgian Stromae și va dăm rendez-vous marți, 21 martie, la ora 12:00 în grădina Institutului Francez, pentru a ne rezervă timp să descoperim coregrafia sub îndrumarea instructorului de Zumba, Claudiu GUȚU (Zumba Fitness). Nu uitați să va înscrieți pe adresa mediatheque.timișoara@institutfrancais.ro, precizând școală și numărul de elevi participanți (14 ani +). Locuri limitate ! Alors, on danse? – îndeamnă Institutul Francez Timișoara.

