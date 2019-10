A căzut prima zăpadă din Banat, în această toamnă, nu departe de Timișoara

Au cazut primii fulgi de zapada din aceasta toamna. La aproximativ 130 de kilometri de Timișoara a venit iarna. Meteorologii de la statia meteo de pe Varful Tarcu au declarat pentru Lugoj Info.ro ca incepand de duminica dimineata avem primii fulgi de zapada in Banat. Pe munte a inceput sa ninga de la ora 5 dimineata iar stratul de zapada a atins deja doi centimetri. Minima inregistrata si care a permis transformarea stropilor de ploaie in zapada s-a situat in jurul valorii de -3 grade Celsius, au precizat meteorologii. Daca in zonele inalte de munte ninge, in zona de campie ploua iar mercurul din termometre se situeaza in jurul valorilor de 7-10 grade Celsius. Meteorologii au anuntat ca vremea se incalzeste treptat incepand de marti, astfel ca si pe munte sansele sa mai cada fulgi de nea se vor reduce. Luni va fi cea mai friguroasa zi din acest inceput de toamna. Mercurul va cobori la Lugoj pana aproape de 1 grad Celsius.

Sursa: lugojinfo.ro

