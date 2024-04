A doua ediție a Timișoara International Tattoo Convention cu peste 80 de artiști tatuatori

Cea de-a doua ediție a Timișoara International Tattoo Convention, va avea loc în perioada 12 – 14 aprilie 2024 la Iuius Congress Hall cu participarea a peste 80 de artiști tatuatori din România și din străinătate. Organizatorii acestui eveniment sunt Asociația Art Attack și Salonul Timișoara Tattoo. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri 12 aprilie, la ora 12.

În cadrul celor trei zile, la fața locului vor avea loc o serie de momente artistice. Printre acestea se numără și o lansare de carte dedicată artei tatuajelor japoneze sau o demonstrație de kennjutsu (arta mânuirii sabiei japoneze katana).

„Unul din invitații speciali ai ediției din acest an este Roberto Borsi, un artist tatuator din Italia care are o experiență de peste 30 de ani. El a avut oportunitatea să cunoască familia de tatuatori Horitoshi din Japonia și a devenit primul artist occidental membru al acestei familii. În cadrul ediției din acest an a convenției, artistul va lansa cartea Irezumi”, spune Sorin Stanca, din partea organizatorilor.

În cadrul acestui eveniment va avea loc un happening cultural în cadrul căruia publicul va avea parte de refacerea copertei originale a albumului „Cantafabule” al grupului Phoenix. Valeriu Sepi, un artist complet al zilelor noastre, cu o carieră internațională prodigioasă, membru al grupului Phoenix, va fi prezent la Timișoara International Tattoo Convention pentru vernisajul proiectului de restaurare culturală „Phoenix -Cantafabule”, alături de un alt artist local de calibru, dar din generația mai tânără, Aurelian Scorobete.

„În cadrul evenimentului nostru vom reface coperta originală a legendarului album Cantafabule, editat de formația Phoenix în 1975. E vorba de un album legendar a cărui copertă a fost masacrată la vremea apariției acestuia. După 49 de ani facem o restaurare culturală. Cu această ocazie Valeriu Sepi, Aurel Scorobete și artiștii Timișoara Tattoo vor reface coperta originală a acestui material discografic special în istoria muzicii românești”, a spus Sorin Stanca din partea organizatorilor. Conceptul legendarului album Cantafabule a plecat de la un bestiar din secolul al XIV-lea găsit de Andrei Ujică, iar coperta ediției din 1975 a fost cenzurată. Vernisajul acestei sesiuni de restaurare culturală Phoenix – Cantafabule va avea loc vineri 12 aprilie de la ora 19 cu prezentarea lui Mimo Obradov.

Timișoara International Tattoo Convention include și sesiuni de Live Graffiti , demonstrații de breakdance cu White Steps Academy și diverse workshop-uri. La finalul fiecărei zile organizatorii vor acorda premii, iar din juriu face parte și Remus Rotaru, lector universar doctor și prodecan al Facultății de Arte din Timişoara.

Biletele pentru o zi costă 40 lei, abonamentele pentru trei zile costă 100 lei, iar mai multe informații despre eveniment se pot găsi pe site-ul oficial al manifestării Home | Timisoara Convention

