A murit Leonte Munteanu, unul dintre membrii fondatori ai filialei PNL Timiș

Leonte Munteanu, unul dintre membrii fondatori ai filialei PNL Timiș și vicepreședinte al organizației județene între anii 1990 – 1993, s-a stins la o vârstă venerabilă, 93 de ani.

Domnul Munteanu a fost alături de PNL la toate momentele importante. ”Am avut noroc că am trăit într-o familie bună de români, bănățeni și ardeleni, Caransebeș și Sibiu. Am avut de unde să învăț ce înseamnă caracter și să te menții într-un anumit caracter”, spunea seniorul liberal în urmă cu un an într-un interviu acordat expressdebanat.ro. În mai 2015, la aniversarea PNL, Leonte Munteanu a primit diplomă de onoare, alături de alți membrii fondatori ai filialei, drept recunoştinţă pentru contribuția în promovarea principiilor liberale.

