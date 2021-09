A murit sculptorul Ștefan Varga

Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara anunță, cu regret, trecerea în neființă a sculptorului Ștefan Luigi Varga (1951-2021). Un artist desăvârșit al artei românești, artist care s-a remarcat printr-un amplu portofoliu și a influențat demersul artistic local, fiind recompensat cu nenumarate premii, pentru măiestria sa.

Nascut la 8 octombrie 1951, in localitatea Vinga judetul Arad, Luigi Varga a absolvit Institutul de Arte Plastice și Decorative “Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, in 1982, la secția Sculptură, sub indrumarea maestrului Arthur Vetro. Vechi membru al UAPR, Filiala Timișoara, Luigi a avut o contribuție remarcabilă, prin lucrările de artă monumentală, printre care: Bustul “Toma Caragiu” din Cluj-Napoca, Efigia “Alexandru Ioan Cuza” din Timisoara, portretul monumental “Nichita Stanescu”, de la Biblioteca Județeana Resita,ș.a..

Alaturi de creația monumentală, aducem în prim plan și căteva portrete ronde-bosse și relief, ale unor personalități isorice, printre care: Ștefan cel Mare, Mircea cel Batrân, Mihai Viteazu, Vlad Țepes, Regele Ferdinand I, Nicolae Iorga și altii.

Lumea artelor din Timișoara îsi exprimă regretul acestei pierderi și este alaturi de familia lui Luigi.

Dumnezeu să-l odihnească! -este mesajul UAP Timișoara.

Anunțul familiei Varga, în legătură cu ceremonia de înhumare:

“Trupul lui Luigi se va afla miercuri, 15 sept., între orele 15-21, la Casa funerară de pe bv. Liviu Rebreanu nr. 98, Timișoara. Îl conducem pe ultimul drum, joi-16 septembrie, la cimitirul catolic din Aradul Nou, la orele 14.”

