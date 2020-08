A trecut un an de când au fost tăiați mai mulți arbori, pe strada Michelangelo. Încă nu au apărut în loc de zece ori mai mulți, după cum cere Robu

A trecut un an de când au fost tăiați mai mulți arbori,...

Pe 26 august 2019, pe strada Michelangelo au fost tăiați patru arbori pentru a fi realizat un refugiu pentru îmbarcarea și debarcarea călătorilor din troleibuze. Atunci, acest lucru i-a fost reproșat primarului Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook, de către Teodora Ludmila Fieger. Edilul i-a răspuns la acel moment: „Vă asigur că nu se taie decât copacii bătrâni sau bolnavi și în mod excepțional unii care sunt prost plasați și împiedică modernizarea etc., dar întotdeauna se plantează mult mai mulți decât se taie (10 la 1 cer eu)”. Tot imediat după tăierea acelor arbori, pe resturile de trunchiuri au apărut desene cu plămâni.

La un an de atunci, pe 26 august 2020, încă nu au apărut în zonă de zece ori mai mulți, iar cea care a reproșat acum un an tăierea amintește acest lucru. „Un an a trecut de când au fost masacrați pentru 1 metru de refugiu fără sens…nu știu unde s-au plantat cei 80 în locul celor tăiați de pe Michelangelo, însă cred că ar trebui desenată toată Timișoara cu urma celor ce au fost odată arbori”, scrie Teodora Ludmila Fieger pe pagina de Facebook Robu trebuie să plece.

Comentarii

comentarii