Acasă în Banat: Proiectul Color the Village a ajuns la final în Caraș Severin

Peste 250 de voluntari au participat la renovarea a 34 de case din comună Eftimie Murgu, într-un adevărat maraton al faptelor bune. Intervențiile au durat în total 4 zile, în 20-22 iunie și 27 iulie, au fost vopsite porți și ferestre, fațadele caselor au fost reparate și zugrăvite, dar pe lângă acestea, au fost recondiționate și două fântâni și un pod de la intrarea din sat.

La final, casele au primit și flori la ferestre.

În prima etapă, în perioada 20-22 iunie au fost făcute intervenții la 29 de case, însă, deoarece scopul declarat al proiectului era de 30 de case, voluntarii s-au mobilizat pentru încă o zi și în 27 iulie au revenit la Eftimie Murgu.

Pentru că nu s-au putut opri la o singură casă, voluntarii au reușit că, până la finalul zilei să zugrăvească alte 5 imobile.

Voluntarii Asociației Acasă în Banat au intervenit în special la casele cu fațadele gri, unde proprietarii erau oameni în vârstă sau familii cu dificultăți materiale.

”Credem că, în urmă acestui proiect, toată lumea a avut ceva de câștigat. Comună Eftimie Murgu e acum mai frumoasă, iar turiștii care ajung aici să viziteze morile de apă sunt atrași și să se plimbe prin sat, să stea de vorba cu oamenii, să guste din bunătățile locului, să întrebe de colesa sau de brânză de găinușă. P

roprietarii caselor au acum nu doar o casă frumoasă, ei au acum mulți prieteni pentru că voluntarii au prins drag de ei și vor să vină să îi mai viziteze. Noi, toți voluntarii, am câștigat o experiență uimitoare, ne-am dat seama că adunându-ne forțele într-un timp foarte scurt, putem face miracole.”, a spus Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat.

Proiectul Color the Village/Colorează Satul a însemnat pentru Asociația Acasă în Banat o muncă de peste 6 luni pentru organizare, având că termen de finalizare dată de 31 iulie 2019.

S-au alăturat voluntari din toată țară, din Timișoara, Reșița, București, Tulcea, Cluj, Bihor, au fost elevi de școală, studenți, angajați în mediul de stat sau privat sau chiar pensionari care au dorit să dea o mâna de ajutor acestui sat din Banat.

Dacă unii voluntari au participat o singură zi, alții au muncit în toate zilele, astfel că în total au fost efectuate peste 4000 de ore de muncă.

Însă toată acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul sponsorilor: compania Ursus Breweries/Timișoreana, finanator principal prin campania “Cinstim Binele”, Azur România care au donat vopselurile necesare pentru a vopsi românește, Fundația Comunitară Timișoara, Alergotura și alergătorii care au alergat pentru acest proiect la strângerea de fonduri Timotion, echipele Orange România, Hella România și Safe Fleet, Internovum Grup, Primul Acoperiș și Romaldo pentru materiale și alimente, bucătarului Mihai Iamandi pentru bucățele gustoase și Flori Hergane din Giroc pentru minunatele ghivece de flori.

”Mulțumim Primăriei Eftimie Murgu care ne-a acrodat tot sprijinul logistic și organizatoric necesar pentru a ne putea desfășura activitatea în bune condiții, a asigura masă și cazarea pentru voluntari, transportul materialelor de construcții etc.

Mulțumim, de asemenea, ambsadorilor noștri, Laura Laurențiu și OliX, pentru încrederea acordată!

Ce urmează după Color the Village? Un nou Color the Village! A fost o experiență extraordinară pentru toată lumea și vrem să o repetăm și anul viitor. E un festival al faptelor bune care va ajunge în fiecare an în alt sat din Banat. Însă până atunci, demarăm și alte proiecte pentru a pune în valoare patrimoniul Banatului, pentru că ne simțim cu adevărat Acasă în Banat”, a declarat Radu Trifan.

