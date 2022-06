Accident provocat de un șofer panicat după ce o pisică a intrat sub pedala de accelerație. Două persoane au fost rănite

Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului pe o strada din Lugoj.

Accidentul s-a petrecut pe strada Buziasului. Soferul le-a spus politistilor ca transporta mai multe pisici iar la un moment dat una dintre ele a intrat sub pedala de acceleratie. Soferul s-a panicat si fara sa tina de cont de viteza a tras de volan stanga. Masina scapata de sub control a lovit cativa stalpisori de protectie de pe mijlocul drumului dupa care a lovit un stalp de electricitate. Soferul dar si o pasagera au ramas prinsi in masina si a fost nevoie de un echipaj de descarcerare.

O ambulanta sosita prima la locul accidentului le-a acordat celor doua persoane primul ajutor iar dupa ce victimele au fost stabilizate au fost transportate la spital. Politistii lugojeni au anuntat ca cercetarile continua intr-un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, scrie Lugoj Info.ro.

