Achitări în dosarul traficului de celule umane de la Spitalului Athena din Timișoara

Curtea de Apel Timisoara a pronuntat verdictul final in dosarul DIICOT nr. 2333/30/2017, in care medicul grec Kostantinos Giatras, fondatorul Spitalului Athena din Timisoara, a fost trimis in judecata pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de celule umane (ovocite) utilizate pentru fertilizare in vitro cu mame purtatoare.

Dupa ce, in iulie 2021, Tribunalul Timis l-a condamnat pe Kostantinos Giatras la 5 ani de inchisoare, pe biologul grec Pappa Charikleia, un apropiat colaborator al patronului Athena, la 4 ani si sase luni de inchisoare, tot cu executare, iar medicul ginecolog Stelea Lavinia si medicul biolog Daniela Ciontu au primit cate 2 ani si 10 luni de inchisoare cu suspendare, Curtea de Apel Timisoara a invalidat, practic, toate asa-zisele probe ale procurorilor antimafia, condusi, la vremea respectiva, de seful DIICOT Timisoara, Mircea Andres.

Astfel, la termenul din 10.11.2022, instanta de apel a desfiintat in parte sentinta Tribunalului Timis si, rejudecand, a decis achitarea tuturor inculpatilor. „Dispune achitarea inculpatului Giatras Konstantinos, sub aspectul savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat. Dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul Giatras Konstantinos, sub aspectul savarsirii infractiunii de organizare sau efectuarea prelevarii de organe, tesuturi ori celule de origine umana pentru transplant, in scopul obtinerii unui folos material pentru donator sau organizator”, se mentioneaza in Hotararea 1073/2022 pronuntata in 10.11.2022.

De asemenea, solutii de achitare au primit si inculpata SC Athena Hospital SA, sub aspectul savarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, Pappa Charikleia, Ciontu Daniela Carmen, Stelea Lavinia, sub aspectul savarsirii infractiunii de organizare sau efectuarea prelevarii de organe, tesuturi ori celule de origine umana pentru transplant, in scopul obtinerii unui folos material pentru donator sau organizator.

Totusi, instanta a admis in parte actiunea civila exercitata de partea civila Levrone (fosta Nache) Liana si a dispus obligarea in solidar a inculpatilor SC Athena Hospital SA, prin lichidator judiciar AD Pro Management SPRL, Giatras Konstantinos, Ciontu Daniela Carmen, Stelea Lavinia Elena si Pappa Charikleia la plata sumei de 10.000 euro, echivalent in lei la cursul BNR din ziua platii, catre partea civila.

Totodata, Completul Penal NP-NA17 a decis sa inlature dispozitia de confiscare a sumei de 160.336,92 lei de la inculpata SC Athena Hospital SA.

Reamintim ca descinderea procurorilor antimafia la spitalul Athena – spital modern, care, dupa ce a fost scos la licitatie, a ajuns in posesia unei rude a fostului presedinte al Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, si apoi a retelei de sanatate Regina Maria – a avut loc la sfarsitul lunii mai 2014, cand medicul grec Kostantinos Giatras si biologul grec Pappa Charikleia au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind acuzati ca ar fi prelevat ovule de la diferite femei, in schimbul a aproximativ 300 de euro, iar materialul genetic era destinat unor familii instarite din strainatate care plateau pana la 4.000 de euro pentru insemniarea artificiala.

La vremea respectiva, procurorii au reusit sa identifice si doua cazuri de tinere, o studenta de 19 ani si o tanara de 18 ani, eleva in clasa a XII-a, care ar fi fost platite pentru ovocitele donate in vedere utilizarii lor in cadrul unor proceduri de fertilizare in vitro, scrie impactpress.ro.

