Acuzații de defrișări ale pădurii și distrugere a drumului județean de la Nădrag. Proteasa cere luarea de măsuri

În zona Nădrag par să se desfășoare lucruri ciudate, spune vicepreședintele Consilului Județean Timiș, Alexandru Proteasa, după ce a fost pe teren în zona Nădrag, pentru a verifica personal care este situația cu un drum județean care nu fusese curățat cum trebuie. Deplasat fără să anunțe, el a descoperit, alături de colegii, lucruri care mai de care mai interesante: defrișări ale pădurii din zonă, distrugerea șanțurilor de scurgere și a acostamentului șoselei, exploatare a lemnului care distruge structura drumului respectiv.

Imediat după apariția unui filmuleț care arăta cum firma care se ocupa de curățarea DJ 681, în zona Nădrag – Hăuzești a făcut o deszăpezire de mântuialî cei de la Direcția de Drumuri au mers pe teren, și acolo au găsit mai mult rău decât se așteptau. Pe teren s-a aflat și vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa. Ce au descoperit pe teren, în zona amintită e mult mai rău decât se așteptau cei de la CJT.

”Un subiect delicat, ar trebui să ne aplecăm cu toții. Am făcut toate actele pentru a rezolva problema”, a spus Proteasa.

Conform cu cele spune de acesta, pe teren au găsit exact în acea zonă suprafețe întregi care au rămas fără copacii exploatați, ca și masă lemnoasă, de către ocolurile silvice din zonă. Ok, nu e problema județului, doar că exploatarea s-ar fi făcut cu afectarea drumului județean din zonă, mai spune Proteasa.

”Problema cu drumul de la Nădrag, a fost că un strat de gheață nu a fost curățat. Direcția de Drumuri a constatat că nu a intervenit societatea de deszăpezire și am aplicat amenda maximă. Dar. cei care exploatează lemn în zonă au distrus șanțurile și acostamentul. A creat o mare problemă pentru cetățenii de acolo. În situații de urgență se ajunge greu în zonă, este singura modalitate de acces pe un drum pentru ambulanță sau pompieri. Am observat că Poliția Națională nu ne-a informat că sunt probleme, că lemnul stă pe drum, nici autorităție de acolo nu au semnalat că e pericol pentru cetățeni. Sunt lemne depozitate chiar pe drum, care afectează circulația”, a declarat, marți, Proteasa.

Oficialul își pune întrebări despre ce se întâmplă acolo, după ce a observat că sunt zone întregi care ar fi fost defrișate.

”Am fost personal și am fost surprins, am observat dealuri întregi defrișate masiv, ne stârnește îngrijorarea. Timișul are sub 12% suprafață acoperită de păduri. Nimeni nu a semnalat problema la Garda Forestieră, la Garda de mediu. Am folosit un instrument extrem de util în zilele noastre, Google Earth, și m-am uitat pe zonă, de la an la an din ce în ce mai mult dealuririle au lemnul tăiat. E îngrijorător pentru că Nădrag avea potențial turistic, acolo este vârful Padeș. Această exploatare nesustenabilă scade succesul turismului acolo”, a spus Proteasa.

El ne-a informat că a sesizat Prefectura și Garda Forestieră, pentru a e verifica ce se întâmplă acolo.

În urma verificiărilor derulate au fost descoperite șanțuri de scurgere a apelor pluviale de pe drumul județean, care erau acoperitede trunchiuri de copaci, multe chiar și distruse, mașini de mare tonaj care circulau, peste greutatea permisă.

”Am descoperit cine exploatează, primul este Ocolul Silvic Ana Lugojana, noi l-am amendat pe cel care exploatează lemnul cu 6000 de lei, cât ne permite legea. Pe Ocolul Silvic Făget, care avea partea cealaltă a pădurii, la fel. Am cerut refacerea infrastructurii și aducerea la starea inițială. Aceste probleme nu sunt răzlețe, le-am descoperit în 10 – 15 puncte. Vom merge cu sancțiunile la maxim”, a mai spus vicele CJ Timiș.

Proteasa spine că i s-a părut ciudat comportamentul celor găsiți pe teren.

”Mi s-a părut ciudat comportamentul celor de la fața locului. Am găsit în două puncte oameni, ei deja știau se aflase că a apărut o mașină de la CJT, ei deja acționau pentru a duce lemnul de acolo, s-au ascuns, unii în mașini, alții în pădure, unii își puneau mâinile pe față. Tot puneau tot felul de întrebări, ne spuneau că sunt gunoaie în sat că aruncă gunoaie în apă, continuau să devieze de la subiect. Legat de exploatare, din păcate nu suntem noi în măsură să sancționăm. Faptul că poliția de acolo, autoritățile nu iau măsuri ne dă de gândit. Ceea ce am constatat arată că este ceva în neregulă. În comunele vecine nu se observă acele defrișări”, spune reprezentantul CJT.

Circul a apărut după ce în mediul public a apărut un filmuleț în care se vedea un drum necurățat de gheață și zăpadă. Era o filmare incompletă, spune Proteasa.

”Domnul primar a oprit filmarea la curba de dinaintea locației unde se află sursa acestei probleme, acolo erau șanțurile stricate și lemnul depozitat pe marginea drumului. În ianuarie, primarul de la Nădrag a depus o adresă la CJT, ne spune să reparăm șanțurile că s-au colmatat de la ploi. (…) În acea zonănu aveam semnal la telefonul mobil. Când am avut din nou semnal la telefon, m-a sunat primarul și m-a întrebat de ce am venit în zonă fără să îl anunț și că dacă vin să îl anunț că vin. Am depus sesizare la Prefectură și am încredere că își va face treaba”, a încheiat Alexandru Proteasa.

Acum a fost depusă o plângere la Prefectura Timiș și, mai departe, la Garda Forestieră. Acum, Proteasa așteaptă verificări pe speța defrișărilor și măsuri în consecință.

Comentarii

comentarii